فيلم الخيال العلمي"ديدبول وولفيرين" يعرض في الجزائر

يعرض حاليا بالجزائر فيلم الخيال العلمي والكوميدي "ديدبول وولفيرين"، بفضل شركة التوزيع "ام دي سيني"، حيث تمت برمجته في سينما رياض الفتح بقاعات "كوزموس" و"ألفا" و"بيتا" وبقاعة ابن خلدون وفي "سيني جولد" بوهران. ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الممثلين المميزين وأبرز النجوم مثل رايان رينولدز وهيو جاكمان وجنيفر جارنر وإيما كورين.

تم العرض الأول لفيلم "ديدبول وولفيرين" في 24 جويلية في جميع أنحاء العالم، وهو فيلم كوميدي ينطلق من فلسفة أنه إذا كان العنف موجودا في كل مكان، فإن مغزى الفيلم يدعو إلى المصالحة والعيش المشترك من أجل تعايش أفضل بين الشعوب، مع التأكيد على التعايش الجيد مع الكائنات، حتى لو كانت مختلفة... فلسفة جميلة يحاول الفيلم من خلالها جذب المشاهدين خاصة الشباب في كل أنحاء العالم. وقد أثبت فيلم مارفال الجديد نفسه في غضون أيام قليلة كواحد من الأفلام الرائجة لهذا العام، حيث حقق إجمالي 438.3 مليون دولار في جميع أنحاء العالم في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لإصداره.

الفيلم الذي يخرجه شاون لوفي ومن بطولة رايان رينولدز وهيو جاكمان وجنيفر جارنر وإيما كورين، حقق في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية أكثر من 438 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، محطما العديد من الأرقام القياسية. لقد صنع فيلم "ديدبول ووولفيرين" التاريخ.

يحكي الفيلم قصة وايلد ويلسون الذي يعيش حياة هادئة بعد ست سنوات من أحداث "ديدبول 2"، بعد أن ترك خلفه أيام عمله كمرتزق ويبحث عن وظائف أخرى، حتى اليوم الذي تم العثور عليه من قبل محكمة الاختلافات التاريخية (تي في اي)، وهي منظمة مهمتها مراقبة الحقائق المختلفة للأكوان المتعددة ومحاولة حل التداخل الزمني. ثم يقدم له "رجل أمن المفارقات" الفرصة ليصبح بطلا حقيقيا بين أبطال "ام سي يو". وفي رحلته، يلتقي ولفيرين المتحول الذي لا يقهر والذي سيحاول إقناعه بمساعدته. كلاهما سوف يتحدان لإنقاذ عالمهما.

الانطلاقة العملاقة منذ أفاتار

سجل فيلم "ديدبول وولفيرين" مداخيل بلغت 205 مليون دولار على الأراضي الأمريكية وحدها، وهذا ما يجعله أكبر ظهور لأول مرة في الولايات المتحدة لفيلم محظور على الأطفال دون سن 17 عاما غير المصحوبين، ما يطيح بأول فيلم ديدبول.

يستعيد "ديدبول وولفيرين" أو "ديدبول 3" أيضا الرقم القياسي لأفضل بداية لشهر جويلية، متغلبا على الملك الأسد نسخة 2019، مع 438.3 مليون مشاهدة في جميع أنحاء العالم، يعد الفيلم أيضًا أكبر إنتاج لفيلم ممنوع عن أقل من 17 سنة غير المرفوقين براشد في العالم، وأكبر انطلاق لأول مرة في القاعات منذ "أفاتار طريق الماء" في عام 2022. سمح فيلم "ديدبول 3" أخيرا بوصول إيرادات عالم مارفال إلى 30.3 مليار دولار في شباك التذاكر في العالم، ما عزز مكانتها باعتبارها سلسلة الأفلام الأكثر شعبية في التاريخ، متقدمة بفارق كبير عن سبايدرمان (10.6 مليار دولار)، وحرب النجوم (10.3 مليار دولار)، وهاري بوتر (9.6 مليار دولار). وهذا كان كافيا لإنجاح الأستوديو بعد الانتقادات العديدة التي تلقاها وفشل "دو مارفيل" في نوفمبر 2023، الذي لم يصل حتى إلى إيرادات 200 مليون.

للمقارنة، أنهى "ديدبول" و"ديدبول 2" مسيرتهما المهنية بمبلغ 781.9 دولار و786.3 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. مع هذه البداية القوية، من المفترض أن يصل "ديدبول وولفيرين" إلى هذه النتائج في الأسبوع المقبل، ويتجاوز بسهولة علامة المليار. السؤال هو: إلى أي مدى سيصل الفيلم؟.