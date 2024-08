JO Paris 2024: élimination rapide du trio de lutteurs

Le trio de lutteurs Abdelkader Oukali, Fadi Rouabah et Ibtissam Doudou a quitté rapidement les compétitions des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Abdelkader Oukali a été éliminé en poid 77 kg en huitièmes de finale après une défaite contre un adversaire japonais dans un combat qui n'a duré pas plus d'une minute et demie et s'est terminé sur le score de 0-9.

Fadi Rouabah a également été éliminé en poids 97 kg au premier tour après une défaite contre un adversaire finlandais sur le score de 4-0.

Enfin, Ibtissam Doudou, en poids 50 kg, a quitté la compétition après un combat contre une lutteuse des États-Unis, qui n'a duré pas plus de deux minutes, avec un score de 10-0 ».