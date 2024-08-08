البوليساريو تثمن موقف الحكومة البريطانية الجديدة

أعربت الحكومة البريطانية الجديدة التي يقودها حزب العمال, عن دعم بلادها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) على أساس التسوية، والذي سيضمن لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير المصير.

وجاء هذا الموقف خلال جواب مكتوب قدمه وكيل وزارة الشؤون البرلمانية (مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية)، هاميش فالكونر، ردا على سؤال للنائب بن ليك, أحد أعضاء المجوعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي حول موقف بريطانيا من قضية الصحراء الغربية وحقوق الإنسان في الإقليم الذي تصنفه الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقال هاميش فالكونر: "تدعم المملكة المتحدة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على أساس التسوية, والذي سيوفر لشعب الصحراء الغربية تقرير المصير".

وأضاف : "نحن ندعم بقوة عمل ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كما أن مسؤولينا يناقشون بانتظام مسألة الصحراء الغربية مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، ونستمر في تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية".

وشدد المتحدث على أن المملكة المتحدة "ملتزمة بتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء العالم"، مدعما "جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والتي تشجع الأطراف على مواصلة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

وثمنت جبهة البوليساريو على لسان ممثلها في المملكة المتحدة، سيدي ابريكة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، "تشبث الحكومة البريطانية بموقفها المبدئي والذي يرتكز على احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير في إطار الشرعية الدولية ومواثيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".