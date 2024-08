Imane Khelif, un rendez vous avec l'histoire

La boxeuse Imane Khelif (66 kg) vise ce soir, vendredi, à Paris, à décrocher la première médaille d’or algérienne en boxe féminine.

Dans la première finale olympique programmée à partir de 21h50 (heure algérienne) au stade Roland Garros, Imane, 25 ans, et qui a montré un niveau exceptionnel depuis le début de son parcours aux Jeux Olympiques de 2024, défiera son adversaire, la boxeuse chinoise expérimentée Yang Liu, 32 an, dans un duel passionnant entre deux des meilleures boxeuses sur la scène internationale.

Imane, qui a affirmé sa domination absolue depuis le début de ce tournoi de boxe féminine aux JO de 2024 et qui bénéficie d'un grand soutien du public, n'a laissé aucune chance à ses adversaires lors des tours préliminaires. Elle se présente en favorite pour cette finale après avoir enregistré trois victoires par décision unanime des juges : contre l'italienne Angela Carini qui a déclaré forfait en huitième de finale, la hongroise Luca Anna Hamori (5-0) en quart de finale, et la thaïlandaise Janjaem Suwannpheng en demi-finale avec le même résultat.

Après son combat en demi-finale, Iman a déclaré : « Comme tous les athlètes présents aux Jeux Olympiques, je suis ici à Paris avec un seul objectif : la médaille d’or. J’espère être à la hauteur de ces attentes vendredi pour rendre tous les Algériens et mes supporters dans le monde entier » et a ajouté « Je suis convaincue que ce combat pour le titre olympique sera de haut niveau. Nous allons bien préparer cette finale avec mon équipe technique, pour atteindre l’objectif que nous avons fixé depuis trois ans ».

De l’autre côté du ring, la chinoise Yang Liu, une boxeuse aguerrie de 32 ans, connue pour sa puissance et sa précision, possède un palmarès impressionnant et a également dominé ses adversaires dans les tours préliminaires, y compris lors de la demi-finale contre la Taïwanaise Chen Nien-chin qu'elle a battue 4-1.

Ce combat sera un affrontement entre deux styles différents : Khelif boxe avec agilité et capacité à éviter les coups, tandis que Liu est reconnue pour sa force et son attaque puissante. Ce sera un test difficile en termes d'endurance et de stratégie, où chaque erreur pourrait coûter cher.