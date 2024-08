L'armée d'occupation commet un véritable massacre dans le centre de Gaza

L'occupation sioniste a entamé le 309e jour de l'agression contre Gaza en perpétrant un massacre au moment de la prière d’Al-Fajr , où plus de 100 personnes ont été tuées suite au bombardement d'une école accueillant des milliers de déplacés, avec des dizaines de blessés et de disparus, dans le quartier de Al-Daraj (au centre de Gaza). Il s'agit de l'un des plus grands massacres enregistrés à Gaza ces dernières semaines.

Le bureau de presse gouvernemental à Gaza a indiqué que le bombardement sioniste de l'école Al-Tabe'in a entraîné un carnage faisant plus de 100 martyrs et de nombreux blessés.

Le bureau a ajouté dans un communiqué que l'armée d'occupation a directement bombardé les déplacés pendant qu'ils faisaient la prière de l'aube, augmentant rapidement le nombre de martyrs, tandis que des témoins oculaires ont rapporté que le bombardement a commencé immédiatement après le début de la prière.

Le bureau de presse a souligné qu'en raison de l'ampleur du massacre et du nombre élevé de martyrs, les équipes médicales, les services de défense civile et les équipes de secours n'ont pas encore pu récupérer tous les corps des martyrs.

Ismail Thawabta, directeur général du bureau de presse gouvernemental à Gaza, a déclaré que l'occupation sioniste a bombardé l'école accueillant des déplacés avec trois missiles pesant chacun 2000 livres de munitions explosives.

Il a confirmé que l'armée d'occupation était consciente de la présence des déplacés dans l'école et que le récit de l'armée sioniste concernant les événements est rempli de mensonges et de fausses informations, cherchant à justifier ses crimes contre notre peuple.

Il a ajouté que nous avons une difficulté extrême à transporter les corps des martyrs et les parties des blessés déchiquetées.

Pour sa part, Mahmoud Bassal, porte-parole de la défense civile à Gaza, a déclaré que l'occupation barbare a bombardé l'école Al-Tabe'in dans le quartier de Al-Daraj avec trois missiles, commettant un massacre contre des déplacés qui faisaient la prière de l'aube dans l'école.

Il a ajouté que le bombardement a entraîné la mort d'environ 90 % de ceux qui faisaient la prière, la majorité des blessures étant extrêmement graves.

Selon des sources journalistiques, l'école abritait plus de 2000 déplacés provenant de différentes zones de la bande de Gaza. Il s'agit du cinquième centre d'hébergement bombardé par les forces d'occupation en environ deux semaines.

Les ambulances et les équipes de défense civile continuent de transporter les martyrs et les blessés vers l'hôpital Al-Mamdani et les centres de santé voisins.

De son côté, le mouvement Hamas a déclaré que le massacre de l'école Al-Tabe'in est un crime épouvantable constituant une escalade dangereuse dans la série de crimes et de massacres sans précédent dans l'histoire des guerres, commis à Gaza par les néo-nazis, et une confirmation claire que le gouvernement sioniste poursuit sa guerre d'extermination.

Il a ajouté que l'armée ennemie invente des excuses pour cibler les civils, les écoles, les hôpitaux et les tentes des déplacés, toutes des excuses fallacieuses et des mensonges évidents pour justifier ses crimes. L'escalade des atrocités sionistes n'aurait pas pu se poursuivre sans le soutien direct des États-Unis.