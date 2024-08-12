عامل نظافة ببريان يعيد نصف مليار لصاحبه

أعاد عامل نظافة ببلدية بريان بغرداية مبلغا ماليا يقارب نصف مليار سنتيم إلى صاحبه المقيم بولاية المسيلة، بعدما عثر العامل على كيس المال أثناء عمله وأطلق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن صاحبه الذي استرجع أمواله بعدما ظن أنها ضاعت منه.

عثر عامل نظافة ببلدية بريان شمال ولاية غرداية على مبلغ مالي يقارب 500 مليون سنتيم أضاعه صاحبه في المنطقة، ليباشر رغم ضعف حاله حملة بحث واسعة عن صاحب المال أفضت إلى التعرف عليه كونه مقيم بولاية المسيلة، لينتقل إلى المنطقة ويعيد له أمانته التي ضاعت منه.

حمازة شعشوع: لم أقم إلا بواجبي

أشار عامل النظافة حمازة شعشوع في تصريح لـ"الخبر" أنه يبلغ من العمر 38 سنة، واكتشف هذا المبلغ المعتبر الذي كان في كيس يوم الأربعاء الفارط في حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا قبل نهاية الدوام، كونه يعمل ليلا في مهمة النظافة ببلدية بريان، وعثر على المال المفقود في منطقة "الشيخ عامر " في الطريق الرابط بين بريان والقرارة، حيث اندهش لحجمه وغياب صاحبه، مؤكدا أن بعض سائقي الشاحنات يختارون هذا المكان للمكوث والاستراحة فيه ليلا .

وأورد محدثنا أنه بمجرد طلوع النهار دعا أصدقاءه إلى وضع إعلان عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتعميم نشره، لدعوة صاحب المال المفقود لتقديم مؤشرات عن حال الكيس والتقدم لاسترجاعه كون الأمانة متواجدة لديه، ليتصل صاحب المال وهو سائق شاحنة ذات مقطورة بالشاب، مؤكدا أنه منحدر من ولاية المسيلة وقام بتقديم مؤشرات صحيحة عن الكيس المفقود بعد ما أعطى مكان ضياعه في مدينة بريان، عند عودته من مدينة توقرت أين سلم بضاعة شاحنته من الخردوات والعقاقير واستلم مبلغها الذي يصل إلى 470 مليون سنتيم الذي أضاعه منذ أيام، وهو ما جعله ينتقل إلى مدينة بريان شاكرا الشاب حمازة على وفائه، والذي دعاه على الغذاء ببيته لتقديم المال المفقود له .

وأكد الشاب أن إقدامه على إرجاع الأمانة رغم ضمها مبلغ معتبر قد يغير حياته، يعود إلى تربيته ووصية الأولياء أن "رزق الناس يبقى للناس" ، خصوصا وأنه سبق له منذ ثلاثة سنوات العثور على كيس من المجوهرات في ظروف مماثلة .

رئيس بلدية بريان : الشاب معروف بالنزاهة

أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بريان مشاط بشير في تصريح لـ"الخبر" أن عامل النظافة أخبر مسؤوليه بالعثور على كيس من المال دون إخفاء الأمر، رغم أن الحال كان مظلما، وأعلن عن العثور على مال مفقود عبر صفحات التواصل الاجتماعي، داعيا أصدقاءه لتوزيع المنشور في مختلف الصفحات أملا في بلوغه صاحبه لاسترجاع ماله المفقود، وهو ما تحقق بحضور سائق الشاحنة وأخذ أمانته .

وأوضح رئيس البلدية أن الشاب ورغم ضعف حاله فهو مثال للقناعة والوفاء والنزاهة والمثابرة في العمل، خصوصا وأنه سبق له العثور على مجوهرات أعلن عن العثور عليها، انطلاقا من تربيته وأخلاقه الحميدة التي يشهد له الجميع بها .

وأوضح مشاط أنه سيجتمع مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي للنظر في إمكانية تنظيم حفل تكريمي على شرف هذا الشاب الأمين المتفاني في عمله والمخلص في تصرفاته ليكون قدوة لكل العمال والموظفين.

فايسبوكيون يطالبون بتكريمه بعمرة

أدهشت قصة مهندس النظافة حمازة شعشوع كل الجزائريين الذين اكتشفوا أن المجتمع مازال بخير بفضل هذا الشاب وغيره من الخيرين، مطالبين بتكريمه من طرف رئيس البلدية ووالي غرداية وكل المحسنين ورجال الأعمال، لأن مبادرته قد تكون نادرة وما قام به يشرف سكان بلدية بريان وولاية غرداية، ويبرز التلاحم بين الجزائريين، وأن الأمانة لا تضيع بفضل رجال صادقين أمثال حمازة .