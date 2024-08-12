انقطاع التزويد بالمياه بعدة بلديات بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم الإثنين، عن تذبذب في التزويد بالماء الشروب على مستوى أربع عشرة بلدية بولايتي الجزائر وتيبازة.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة، فإنّ تأخر برنامج التوزيع يعود إلى خلل تقني بمحطة تحلية مياه البحر بفوكة التي تجري بها الأشغال لإصلاح العطب، مشيرةً إلى أن هذا الخلل سيتسبب في تراجع الإنتاج بعشرين ألف متر مكعب، ينجم عنه تذبذبات في التزويد بالمادة الحيوية، بإحدى عشرة بلدية بشرق ولاية تيبازة وثلاث بلديات بولاية الجزائر.

وأوضح البيان أن البلديات المعنية بولاية تيبازة، هي القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاقورايت، بوهارون، خميستي، سيدي راشد، وتيبازة.

أما في الجزائر العاصمة، سيشهد برنامج التوزيع تذبذبا في جميع أحياء بلدية عين البنيان، في حين سيسجل تذبذبات وتأخرات في التوزيع في عدد من أحياء بلدية سطاوالي (وسط المدينة)، وأحياء أزور وشاطئ النخيل والبريجة وطريق سيدي فرج، وببلدية الشراقة على مستوى بوشاوي البحري وقيادة الدرك الوطني وحي البريد والمواصلات.

وأفاد البيان أنّ استئناف عملية تزويد المواطنين بالماء الشروب بالبلديات المعنية وفقا للبرنامج المعتاد، سيتمّ تدريجيا بعد نهاية الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية ابتداء من صباح يوم غد الثلاثاء.