مصادرة الأملاك: وزير السياحة يتفقد فندقين بوسط العاصمة

أدى وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش زيارة ميدانية إلى فندقين متواجدين على مستوى الجزائر العاصمة (ساحة أودان وشارع كريم بلقاسم) واللذان تم إدماجهما إلى مؤسسة التسيير السياحي الجزائر.

ووفق بيان الوزارة، أمر الوزير بضرورة الشروع الفوري في استغلال هذه الوحدات الفندقية المستلمة، كما أكد على المحافظة على الموارد البشرية الموظفة بها وإدماجها ضمن مستخدميّ "مؤسسة التسيير السياحي الجزائر".

للتذكير تم استرجاع الفندقين تنفيذا وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالأملاك المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، وفي إطار استفادة مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية من وحدات فندقية كانت موضوع مصادرة في إطار مكافحة الفساد.