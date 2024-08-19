نقل مبارتي المولودية وبلوزداد إلى هذا الملعب

قرر وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، نقل مبارتي الإياب لمولودية الجزائر وشباب بلوزداد في رابطة أبطال إفريقيا أمام كل من واتانغا الليبيري وليوبارد الكونغولي إلى ملعب الشهيد مصطفى تشاكر ودون حضور الجمهور.

واتخذ قرار اللعب دون جمهور بسبب عدم وجود كراسي في مدرجات الملعب بعد تكسيرها خلال مقابلة مولودية الجزائر وشبيبة الزاوية في إطار كأس الجمهورية الموسم الماضي، حيث لم يتم تركيب كراسي جديدة إلى حد الآن.

وكانت المقابلتان مبرمجتان على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة غير أن أرضية الميدان تتواجد في وضعية كارثية وهو ما وقف عليه الجمهور الرياضي أمس خلال مقابلة ممثل الجزائر في المنافسة الإفريقية، مولودية الجزائر، ضد نادي واتانغا الليبري في ذهاب الدور التمهيدي الأول.

وكان وزير الشباب والرياضة قد أنهى أمس مهام مدير ديوان مركب محمد بوضياف، إسماعيل محمد السعيد، نظرا لما وصفه التسيب والتهاون وتقصير المعني في أداء مهامه على خلفية الصور والمشاهد الصادمة لأرضية ومدرجات ملعب نيلسون مانديلا.