فيلم "حياة الماعز" يبعث مجددا الجدل حول نظام "الكفيل"

لم تهدا العاصفة التي تسبب فيها الفيلم الهندي "حياة الماعز" المنتج من قبل منصة "نيتفليكس" أياما بعد بثه، فلا يزال يشغل "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج.

تروي أحداث الفيلم، قصة نجيب، مواكن هندي باع بيته لشراء تأشيرة عمل في السعودية، وبعد وصوله اليها للعمل في شركة وفق نظام الكفالة، يتم اختطافه من قبل رجل سعودي ليحوله للعمل في منطقة نائية تفتقر لكل شيء كراع ماعز، دون مقابل وفي ظروف أقرب للعبودية.

وظل نجيب على هذا الحال طيلة سنوات، قبل أن يفر ويعود لبلده.

الفيلم عرض في الهند شهر مارس الماضي، لتقوم المنصة العالمية ببثه منذ أيام وحقق ملايين المشاهدة.

وتباينت اراء النقاد فمنهم من رأى فيه مرآة عاكسة للعمال للأجانب في الخليج الخاضعين لنظام الكفيل الذي يجعلهم "عبيد" لا يمتلكون أدنى الحقوق ويعملون في مهن قاسية مقابل أجور متدنية وفي ظروف قاسية.

ومنهم من اعتبر أن قصة نجيب، التي قال المنتجون أنها مقتبسة من قصة حقيقية، مبالغ فيها، وان كانت حقا قد وقعت فإنها حالة شاذة.

ومن النقاد من ذهب إلى حد اعتبار أن الفيلم في بعض جوانبه يعتبر إساءة للدين الإسلامي.

الأكيد أن الفيلم أعاد إلى الواجهة الجدل المتجدد في كل مرة حول نظام الكفيل في اغلب دول الخليج العربي، نظام يعتبره العديد ومنهم منظمات دولية، نظام ظالم ضد العمال الأجانب.