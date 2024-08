Frappes aériennes et tirs d'artillerie sionistes dans différentes zones de Gaza

Des citoyens ont été tués et d'autres blessés ce vendredi matin à la suite de frappes aériennes et de tirs d'artillerie sioniste sur différentes zones de la bande de Gaza, selon l'agence de presse palestinienne (WAFA).

Au 322e jour de l'agression sioniste continue contre la bande de Gaza, WAFA a rapporté que des sources médicales ont annoncé la mort d'un citoyen suite à un tir d'artillerie sioniste qui a visé la zone d'Al-Mufti, au nord du camp de réfugiés de Nuseirat, tandis qu'un enfant a été blessé par des balles des forces d'occupation dans la ville de Deir al-Balah, au centre de Gaza.

Dans le même contexte, les services de défense civile ont signalé plusieurs blessés suite à un bombardement ayant ciblé une maison dans la zone de Shuja'iyya à Beit Lahia. De plus, le nord du carrefour de Bani Suheila, à l'est de la ville de Khan Younes, a été frappé par des tirs d'artillerie, faisant de nombreux blessés.

Des sources médicales du complexe Nasser médical à Khan Younes ont indiqué, avant minuit, que les corps de trois martyrs, dont un enfant, sont arrivés suite à une attaque aérienne des forces d’occupation sur un rassemblement de citoyens dans la ville d’Absan, à l'est de Khan Younes, au sud de Gaza. Des sources locales ont également rapporté la mort d'un citoyen et des blessés à d'autres lors d'une frappe aérienne sioniste sur un rassemblement de citoyens à l'est du quartier d'Az-Zaytoun dans la ville de Gaza.

Le nombre total de martyrs dans la bande de Gaza a atteint 40 265, et le nombre de blessés s’élève à 93 144 depuis le début de l'agression sioniste sur le territoire. De plus, certaines victimes restent sous les décombres et sur les routes, et les équipes de secours et de défense civile ne peuvent pas les atteindre.