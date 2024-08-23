الجلفة: هل اعتدى إمام مسجد على أحد المصلين؟

شهدت مدينة الجلفة أمس الخميس موجة استنكار وجدل واسع بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اعتداءً على رجل مسن يُدعى الشيخ نوراني، البالغ من العمر 70 عامًا، وذلك بالقرب من مسجد الزبير بن العوام في حي بربيح بعد صلاة الفجر.

الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الشيخ نوراني وهو يتعرض للضرب من قبل شخص قيل في وهلة أولى إنه إمام مسجد الزبير بن العوام في حي بربيح، بسبب طلبه من الإمام عدم تأخير إقامة صلاة الفجر.

وتُظهر لقطات الفيديو المتداول الذي تم التقاطه من إحدى الكاميرات المثبتة بأحد المساكن المجاورة للمسجد الشخص المعتدي وهو يتعقب الشيخ نوراني بسيارته قبل أن يهاجمه بعد انتهاء الصلاة. وفي ردٍ على هذه الواقعة، قال مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجلفة في تصريح لـ "الخبر" إن "الشخص المعتدي ليس إمامًا وليس له أي علاقة بالقطاع الديني".

وأوضح أن الاعتداء "وقع بين مواطنين عاديين من رواد المسجد، وأن الحادثة لا تعكس تصرفات الأئمة المعتمدين في المنطقة". كما شدد المدير على أن المديرية تتابع القضية عن كثب لضمان عدم استغلالها لأغراض أخرى وللحفاظ على سمعة الأئمة والمؤسسات الدينية.