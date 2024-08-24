الألعاب البارالمبية: برنامج المشاركة الجزائرية

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البرنامج الكامل للـ26 رياضيا جزائريا معنيا بالمشاركة في الألعاب البارالمبية السابعة عشرة التي تحتضنها باريس من 28 أوت إلى 8 سبتمبر 2024، في أربعة اختصاصات: ألعاب القوى (20 رياضيا)، الحمل بالقوة (3 رياضيين) والجودو (رياضيان) والكانوي كاياك (رياضي واحد):
البرنامج بتوقيت الجزائر:
30 أوت 2024 :
قاسمي مونيا رمي الصولجان (ف32) : النهائي (18:10)
31 أوت 2024 :
بن علو بختة (رمي الرمح) ف-13 : النهائي (09:00)
صايفي نسيمة (رمي القرص) ف-57 : النهائي (09:08)
نويوة سمير (1500متر/رجال) ت-46 : النهائي (09:58)
مهيدب أحمد (رمي الصولجان) ف-32 : النهائي (18:05)
بحلاز الهواري (رمي الصولجان) ف-32 : النهائي (18:05)
فرحاح وليد (رمي الصولجان) ف-32 : النهائي (18:05)
ميسوني عبد الحق (رمي الصولجان) ف-32 : النهائي (18:05)
1 سبتمبر 2024 :
حمري ليندة (الوثب الطويل) ف-12 : النهائي (09:00)
عثماني اسكندر جميل (100متر) ت-13 : الدور الأول (10:45)
برحال محمد (رمي القرص) ف-52 : النهائي (18:24)
عثماني اسكندر جميل (100متر) ت-13 : النهائي (18:45)
2 سبتمبر 2024 :
بقة عبد اللطيف (1500 متر) ت-13 : الدور الأول (09:52)
3 سبتمبر 2024 :
مجمج نادية (رمي الرمح) ف-53 : النهائي (09:05)
بقة عبد اللطيف (1500 متر) ت-13 : النهائي (09:17)
برحال محمد (200 متر) ت-52 : النهائي (09:45)
حمدي سفيان (400 متر) ف-37 : الدور الأول (10:15)
ثلايجية فخر الدين (400 متر) ت-36 : النهائي (10:54)
مهيدب أحمد (رمي الجلة) : النهائي (18:17)
بحلاز الهواري (رمي الجلة) : النهائي (18:17)
4 سبتمبر 2024 :
حمدي سفيان (400 متر) ف-37 : النهائي (10:05)
بيور حاج احمد (الحمل بالقوة/ - 49 كلغ) : النهائي (11:00)
قريوة سميرة (الحمل بالقوة/- 45 كلغ) : النهائي (16:00)
قاسمي مونيا (رمي الجلة) ف-32 : النهائي (18:00)
بقة عبد اللطيف (400 متر) ت-13 : الدور الأول (19:22)
عثماني اسكندر جميل (400 متر) ت-13 : الدور الأول (19:22)
5 سبتمبر 2024 :
بوعمر عبد القادر (-60 كلغ/د1) : ثمن النهائي (09:06)
ولد قويدر إسحاق (-60 كلغ/د2) : ثمن النهائي (09:06)
صايفي نسيمة (رمي الجلة) ف-57 : النهائي (09:14)
جلال صفية (رمي الجلة) ف-57 : النهائي (09:14)
بقة عبد اللطيف (400 متر) ت-13 : النهائي (09:17)
عثماني اسكندر جميل (400 متر) ت-13 : النهائي (09:17)
بوعمر عبد القادر (-60 كلغ/د1) : ربع النهائي (09:30)
ولد قويدر إسحاق (-60 كلغ/د2) : ربع النهائي (09:30)
بوعمر عبد القادر (-60 كلغ/د1) : نصف النهائي (10:54)
ولد قويدر إسحاق (-60 كلغ/د2) : نصف النهائي (10:54)
بوعمر عبد القادر (-60 كلغ/د1) : النهائي (15:38)
ولد قويدر إسحاق (-60 كلغ/د2) : النهائي (17:26)
حسين بتير (الحمل بالقوة /- 65 كلغ) : النهائي (17:35)
اسماهان بوجعدار (رمي الجلة) ف-33 : النهائي (18:40)
6 سبتمبر 2024 :
قندوز إبراهيم (بارا كانوي/ كاياك/KL3 200 م) 200 متر : مرحلة المجموعات (09:40)
كراي عبد الكريم (1500 متر) ف-38 : الدور الأول (18:42)
حمدي سفيان (200 مرت) ف-37 : الدور الأول (19:19)
ديدان مختار (100 متر) ف-36 : الدور الأول (19:33)
ثلايجية فخر الدين (100 متر) ت-36 : الدور الأو (19:33)
برحال محمد (100 متر) ت-52 : النهائي (20:06)
7 سبتمبر 2024 :
حمدي سفيان (200 مرت) ف-37 : النهائي (09:40)
قندوز إبراهيم (بارا كانوي/ كاياك/KL3 200 م) 200 متر : نصف النهائي (09:42)
ديدان مختار (100 متر) ف-36 : النهائي (09:50)
ثلايجية فخر الدين (100 متر) ت-36 : النهائي (09:50)
قندوز إبراهيم (بارا كانوي/ كاياك/KL3 200 م) 200 متر : النهائي (11:18)
كمال كرجنة (رمي الجلة) ف-33 : النهائي (18:04)
كراي عبد الكريم (1500 متر) ف-38 : النهائي (18:12).