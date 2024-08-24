الألعاب البارالمبية: برنامج المشاركة الجزائرية

البرنامج الكامل للـ26 رياضيا جزائريا معنيا بالمشاركة في الألعاب البارالمبية السابعة عشرة التي تحتضنها باريس من 28 أوت إلى 8 سبتمبر 2024، في أربعة اختصاصات: ألعاب القوى (20 رياضيا)، الحمل بالقوة (3 رياضيين) والجودو (رياضيان) والكانوي كاياك (رياضي واحد):

البرنامج بتوقيت الجزائر:

30 أوت 2024 :

قاسمي مونيا رمي الصولجان (ف32) : النهائي (18:10)

31 أوت 2024 :

بن علو بختة (رمي الرمح) ف-13 : النهائي (09:00)

صايفي نسيمة (رمي القرص) ف-57 : النهائي (09:08)

نويوة سمير (1500متر/رجال) ت-46 : النهائي (09:58)

مهيدب أحمد (رمي الصولجان) ف-32 : النهائي (18:05)

بحلاز الهواري (رمي الصولجان) ف-32 : النهائي (18:05)

فرحاح وليد (رمي الصولجان) ف-32 : النهائي (18:05)

ميسوني عبد الحق (رمي الصولجان) ف-32 : النهائي (18:05)

1 سبتمبر 2024 :

حمري ليندة (الوثب الطويل) ف-12 : النهائي (09:00)

عثماني اسكندر جميل (100متر) ت-13 : الدور الأول (10:45)

برحال محمد (رمي القرص) ف-52 : النهائي (18:24)

عثماني اسكندر جميل (100متر) ت-13 : النهائي (18:45)

2 سبتمبر 2024 :

بقة عبد اللطيف (1500 متر) ت-13 : الدور الأول (09:52)

3 سبتمبر 2024 :

مجمج نادية (رمي الرمح) ف-53 : النهائي (09:05)

بقة عبد اللطيف (1500 متر) ت-13 : النهائي (09:17)

برحال محمد (200 متر) ت-52 : النهائي (09:45)

حمدي سفيان (400 متر) ف-37 : الدور الأول (10:15)

ثلايجية فخر الدين (400 متر) ت-36 : النهائي (10:54)

مهيدب أحمد (رمي الجلة) : النهائي (18:17)

بحلاز الهواري (رمي الجلة) : النهائي (18:17)

4 سبتمبر 2024 :

حمدي سفيان (400 متر) ف-37 : النهائي (10:05)

بيور حاج احمد (الحمل بالقوة/ - 49 كلغ) : النهائي (11:00)

قريوة سميرة (الحمل بالقوة/- 45 كلغ) : النهائي (16:00)

قاسمي مونيا (رمي الجلة) ف-32 : النهائي (18:00)

بقة عبد اللطيف (400 متر) ت-13 : الدور الأول (19:22)

عثماني اسكندر جميل (400 متر) ت-13 : الدور الأول (19:22)

5 سبتمبر 2024 :

بوعمر عبد القادر (-60 كلغ/د1) : ثمن النهائي (09:06)

ولد قويدر إسحاق (-60 كلغ/د2) : ثمن النهائي (09:06)

صايفي نسيمة (رمي الجلة) ف-57 : النهائي (09:14)

جلال صفية (رمي الجلة) ف-57 : النهائي (09:14)

بقة عبد اللطيف (400 متر) ت-13 : النهائي (09:17)

عثماني اسكندر جميل (400 متر) ت-13 : النهائي (09:17)

بوعمر عبد القادر (-60 كلغ/د1) : ربع النهائي (09:30)

ولد قويدر إسحاق (-60 كلغ/د2) : ربع النهائي (09:30)

بوعمر عبد القادر (-60 كلغ/د1) : نصف النهائي (10:54)

ولد قويدر إسحاق (-60 كلغ/د2) : نصف النهائي (10:54)

بوعمر عبد القادر (-60 كلغ/د1) : النهائي (15:38)

ولد قويدر إسحاق (-60 كلغ/د2) : النهائي (17:26)

حسين بتير (الحمل بالقوة /- 65 كلغ) : النهائي (17:35)

اسماهان بوجعدار (رمي الجلة) ف-33 : النهائي (18:40)

6 سبتمبر 2024 :

قندوز إبراهيم (بارا كانوي/ كاياك/KL3 200 م) 200 متر : مرحلة المجموعات (09:40)

كراي عبد الكريم (1500 متر) ف-38 : الدور الأول (18:42)

حمدي سفيان (200 مرت) ف-37 : الدور الأول (19:19)

ديدان مختار (100 متر) ف-36 : الدور الأول (19:33)

ثلايجية فخر الدين (100 متر) ت-36 : الدور الأو (19:33)

برحال محمد (100 متر) ت-52 : النهائي (20:06)

7 سبتمبر 2024 :

حمدي سفيان (200 مرت) ف-37 : النهائي (09:40)

قندوز إبراهيم (بارا كانوي/ كاياك/KL3 200 م) 200 متر : نصف النهائي (09:42)

ديدان مختار (100 متر) ف-36 : النهائي (09:50)

ثلايجية فخر الدين (100 متر) ت-36 : النهائي (09:50)

قندوز إبراهيم (بارا كانوي/ كاياك/KL3 200 م) 200 متر : النهائي (11:18)

كمال كرجنة (رمي الجلة) ف-33 : النهائي (18:04)

كراي عبد الكريم (1500 متر) ف-38 : النهائي (18:12).