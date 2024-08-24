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رياضة

الألعاب البارالمبية: برنامج المشاركة الجزائرية

24 أوت 2024 ()

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البرنامج الكامل للـ26 رياضيا جزائريا معنيا بالمشاركة في الألعاب البارالمبية السابعة عشرة التي تحتضنها باريس من 28 أوت إلى 8 سبتمبر 2024، في أربعة اختصاصات: ألعاب القوى (20 رياضيا)، الحمل بالقوة (3 رياضيين) والجودو (رياضيان) والكانوي كاياك (رياضي واحد):

 

البرنامج بتوقيت الجزائر:

30 أوت 2024 :

قاسمي مونيا رمي الصولجان (ف32) : النهائي (18:10)

31 أوت 2024 :

بن علو بختة (رمي الرمح) ف-13                  : النهائي  (09:00)

صايفي نسيمة (رمي القرص) ف-57               : النهائي  (09:08)

نويوة سمير (1500متر/رجال) ت-46             : النهائي  (09:58)

مهيدب أحمد (رمي الصولجان) ف-32            : النهائي (18:05)

بحلاز الهواري (رمي الصولجان)  ف-32        : النهائي (18:05)

فرحاح وليد (رمي الصولجان)  ف-32            : النهائي (18:05)

ميسوني عبد الحق (رمي الصولجان)  ف-32    : النهائي (18:05)

1 سبتمبر 2024 :

حمري ليندة  (الوثب الطويل) ف-12        : النهائي (09:00)

عثماني اسكندر جميل (100متر) ت-13   : الدور الأول (10:45)

برحال محمد  (رمي القرص) ف-52       : النهائي (18:24)

عثماني اسكندر جميل (100متر) ت-13   : النهائي (18:45)

2 سبتمبر 2024 :

بقة عبد اللطيف  (1500 متر) ت-13     : الدور الأول  (09:52)

3 سبتمبر 2024 :

مجمج نادية (رمي الرمح) ف-53          : النهائي  (09:05)

بقة عبد اللطيف  (1500 متر) ت-13     : النهائي   (09:17)

برحال محمد  (200 متر)  ت-52         : النهائي  (09:45)

حمدي سفيان (400 متر) ف-37           : الدور الأول  (10:15)

ثلايجية فخر الدين (400 متر) ت-36     : النهائي (10:54)

مهيدب أحمد (رمي الجلة)                   : النهائي  (18:17)

بحلاز الهواري  (رمي الجلة)              : النهائي  (18:17)

4 سبتمبر 2024 :

حمدي سفيان (400 متر) ف-37             : النهائي (10:05)

بيور حاج احمد (الحمل بالقوة/ - 49 كلغ)   : النهائي (11:00)

قريوة سميرة (الحمل بالقوة/- 45 كلغ)       : النهائي (16:00)

قاسمي مونيا (رمي الجلة) ف-32            : النهائي  (18:00)

بقة عبد اللطيف  (400 متر) ت-13         : الدور الأول  (19:22)

عثماني اسكندر جميل (400 متر)  ت-13   : الدور الأول  (19:22)

5 سبتمبر 2024 :

بوعمر عبد القادر (-60 كلغ/د1)              : ثمن النهائي  (09:06)

ولد قويدر إسحاق (-60 كلغ/د2)             : ثمن النهائي  (09:06)

صايفي نسيمة (رمي الجلة) ف-57            : النهائي       (09:14)

جلال صفية (رمي الجلة) ف-57              : النهائي       (09:14)

بقة عبد اللطيف  (400 متر) ت-13          : النهائي       (09:17)

عثماني اسكندر جميل (400 متر)  ت-13   : النهائي       (09:17)

بوعمر عبد القادر (-60 كلغ/د1)              : ربع النهائي  (09:30)

ولد قويدر إسحاق (-60 كلغ/د2)             : ربع النهائي   (09:30)

بوعمر عبد القادر (-60 كلغ/د1)              : نصف النهائي  (10:54)

ولد قويدر إسحاق (-60 كلغ/د2)             : نصف النهائي   (10:54)

بوعمر عبد القادر (-60 كلغ/د1)              : النهائي  (15:38)

ولد قويدر إسحاق (-60 كلغ/د2)             : النهائي   (17:26)

حسين بتير (الحمل بالقوة /- 65 كلغ)        : النهائي (17:35)

اسماهان بوجعدار (رمي الجلة) ف-33      : النهائي  (18:40)

6 سبتمبر 2024 :

قندوز إبراهيم (بارا كانوي/ كاياك/KL3 200 م) 200 متر  : مرحلة المجموعات (09:40)

كراي عبد الكريم (1500 متر) ف-38                         : الدور الأول     (18:42)

حمدي سفيان (200 مرت)  ف-37                             : الدور الأول    (19:19)

ديدان مختار (100 متر) ف-36                                : الدور الأول     (19:33)

ثلايجية فخر الدين (100 متر) ت-36                          : الدور الأو     (19:33)

برحال محمد  (100 متر)  ت-52                              : النهائي          (20:06)

7 سبتمبر 2024 :

حمدي سفيان (200 مرت)  ف-37                               : النهائي         (09:40)

قندوز إبراهيم (بارا كانوي/ كاياك/KL3 200 م) 200 متر  : نصف النهائي     (09:42)

ديدان مختار (100 متر) ف-36                                  : النهائي        (09:50)

ثلايجية فخر الدين (100 متر) ت-36                          : النهائي           (09:50)

قندوز إبراهيم (بارا كانوي/ كاياك/KL3 200 م) 200 متر  : النهائي            (11:18)

كمال كرجنة (رمي الجلة) ف-33                      : النهائي              (18:04)

كراي عبد الكريم (1500 متر) ف-38                  : النهائي           (18:12).

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