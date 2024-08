Le fioul algérien est-il conforme aux normes libanaises?

Le ministre de l'Énergie du gouvernement intérimaire libanais, Walid Fayad, a déclaré que le fioul envoyé par l'Algérie au Liban "est conforme aux spécifications requises pour son utilisation dans l'approvisionnement énergétique du Liban".

Le ministre a indiqué lors d'une interview avec une radio libanaise aujourd'hui que le ministère avait prélevé un échantillon de la cargaison, envoyé par l'intermédiaire de la société de messagerie express "DHL" à Dubaï pour analyse. Ainsi, le navire transportant le fioul algérien, qui arrivera demain lundi, commencera à approvisionner le Liban dès mardi, et "les citoyens commenceront à bénéficier d'une amélioration progressive de l'approvisionnement à partir de ce jour-là".

Le spécialiste en énergie, Ahmed Tartar, a déclaré au journal "El Khabar" que "la quantité à fournir n'a pas encore été déterminée. Cependant, le contenu du communiqué préparé par le Premier ministère semble traduire le souhait du président d'un approvisionnement continu de ce produit important au bénéfice des frères libanais, jusqu'à ce qu'ils sortent de cette crise".

Ahmed Tartar a rappelé que "Sonatrach avait précédemment fourni cette matière au Liban dans le cadre de certains contrats, mais ces contrats ont été interrompus suite aux déclarations du ministre libanais de l'Énergie en 2019, qui avait mentionné que le fioul algérien n'était pas conforme. Cela a poussé la Sonatrach à annuler le contrat et le côté libanais a annoncé qu'il ne serait pas renouvelé à partir de 2020".

Notre interlocuteur a estimé que l'aide algérienne au Liban porte en elle des significations au-delà des aspects économiques et commerciaux. Il considère qu'elle représente une position affirmant le soutien de l'Algérie aux pays frères et amis en période de crise. Il ajoute également que cette aide a des dimensions politiques et géostratégiques, ce qui a conduit les plus hautes instances du pays à décider de solidarité avec les frères libanais, "surtout dans le contexte de la régression arabe et de la fragmentation des positions sur les grandes questions, notamment la question palestinienne en raison des positions contradictoires ".