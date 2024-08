Ambassadeur de Chine en Algérie: "l'Algérie est un élément de stabilité"

L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Jian, a souligné l'importance du Sommet du Forum de coopération sino-africain 2024, prévu à Pékin les 3 et 4 septembre prochains. Il a considéré cette rencontre comme une plateforme importante pour le dialogue collectif et un mécanisme efficace de coopération pratique entre la Chine et l'Afrique, s'attendant à ce qu'elle ouvre de nouvelles perspectives pour le développement des relations sino-africaines et écrive un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté sino-africaine pour un avenir commun. Il a affirmé dans un entretien à El Khabar que « les relations sino-africaines ont réalisé des progrès significatifs et ont montré de nouvelles perspectives prometteuses », notant que le modèle de modernisation chinois offre aux pays en développement cherchant à maintenir leur indépendance tout en accélérant leur développement, une nouvelle option différente de la modernisation à l’occidentale.

L'ambassadeur a également abordé les résultats récents de la troisième session plénière du Comité central du Parti communiste chinois et les défis auxquels la Chine est confrontée à l'intérieur et à l'extérieur, et a évoqué les relations algéro-chinoises et l'avenir de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, politique et économique, ainsi que la coordination au niveau du Conseil de sécurité. Il a salué le rôle joué par l'Algérie dans le soutien à la cause palestinienne et la défense des intérêts des pays arabes et africains.

Le Sommet du Forum de coopération sino-africain 2024 se tiendra en septembre. Quels sont les résultats attendus et les sujets qui seront discutés lors de ce sommet ?

Le Sommet du Forum de coopération sino-africain 2024 se déroulera à Pékin du 4 au 6 septembre prochain. Une série d'activités seront organisées, incluant une cérémonie d'ouverture, un dîner de bienvenue, des spectacles artistiques, des réunions parallèles de haut niveau, ainsi qu'une conférence des hommes d'affaires chinois et africains et des réunions bilatérales. Ce sera la deuxième fois que la grande famille de l'amitié sino-africaine se réunit à Pékin depuis le Forum de coopération sino-africain de 2018. La Chine et l'Afrique se concentreront sur le thème « Unir nos efforts pour promouvoir la modernisation et établir la communauté sino-africaine pour un avenir commun à un niveau élevé », pour renouveler l'amitié, discuter des moyens de coopération et dessiner ensemble la carte du futur. Les 2 et 3 septembre, une réunion des hauts responsables et une réunion ministérielle du forum auront lieu pour préparer le sommet. À ce jour, la Chine et l'Afrique maintiennent une communication et une consultation étroites sur les diverses préparations pour garantir le succès de ce sommet, qui revêt une grande importance pour les deux parties.

Après plus de 20 ans, le forum est devenu une plateforme importante pour le dialogue collectif et un mécanisme efficace de coopération pratique entre la Chine et l'Afrique, ainsi qu'une bannière dirigeant la coopération internationale avec l'Afrique dans la nouvelle ère. La Chine et l'Afrique restent attachées à mettre les peuples en premier lieu et à promouvoir l'établissement d'une communauté avec un avenir partagé aux liens plus étroits entre la Chine et les pays africains. Je crois que le sommet de cette année sera couronné de succès grâce aux efforts conjoints des deux parties, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le développement des relations sino-africaines et écrivant un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté sino-africaine pour un avenir commun.

Les relations entre la Chine et l'Afrique ont connu une croissance constante, tandis que d'autres pays développés comme la Russie, les États-Unis, le Japon et l'Union européenne montrent également un intérêt pour l'Afrique. Comment la Chine évalue-t-elle son niveau de relations avec le continent africain et quelle est sa stratégie pour développer cette coopération par rapport aux autres pays intéressés par l'Afrique ?

La Chine est le plus grand pays en développement au monde, et l'Afrique est un continent avec le plus grand nombre de pays en développement. Bien que les deux parties soient séparées par des milliers de kilomètres, elles sont des partenaires naturels partageant un avenir commun sur le chemin du développement. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit dans la lutte pour la libération nationale ou dans l'exploration de la voie de la modernisation, la Chine a toujours soutenu l'Afrique, avec un esprit d'équipe pour réaliser des progrès continus. Ces dernières années, sous la direction conjointe du président Xi Jinping et des dirigeants africains, l'Initiative « Ceinture et Route » chinoise a été profondément alignée avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine, et la Chine et l'Afrique ont intensifié leurs efforts pour mettre en œuvre les « Plans de coopération en dix points », les « Initiatives en huit points », les « Programmes en neuf points » et élaborer le projet « Vision de coopération sino-africaine 2035 », avec des relations sino-africaines qui ont connu des progrès significatifs et révélé de nouvelles perspectives prometteuses.

Cette année marque le 75e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle. Après 75 ans de luttes acharnées, le peuple chinois a réussi à suivre la voie de la modernisation à la chinoise, offrant aux pays en développement qui souhaitent maintenir leur indépendance tout en accélérant leur développement, une nouvelle option différente de la modernisation occidentale. La modernisation à la chinoise vise à réaliser la prospérité commune et une coopération mutuellement bénéfique. Nous accueillons chaleureusement les amis africains à bord du train du développement chinois rapide pour partager les opportunités et les réalisations de la modernisation à la chinoise, à travers la coopération sino-africaine, et atteindre une modernisation commune.

La Chine accueille le renforcement de la coopération mondiale avec l'Afrique, ce qui reflète la montée en puissance internationale de l'Afrique et sert à promouvoir le développement et le progrès de l'Afrique. Il existe de nombreux mécanismes de coopération internationale avec l'Afrique, et il ne manque pas de plans et d'engagements. La clé réside dans la compréhension des besoins et des préoccupations de l'Afrique. La coopération sino-africaine est basée sur l'égalité et le consensus, sans compromettre les intérêts à long terme de l'Afrique. La Chine reste fidèle aux principes de transparence, de praticité, de chaleur et de sincérité, comprenant correctement ses responsabilités éthiques et ses intérêts, encourageant les pays africains à explorer des voies de développement adaptées à leurs conditions nationales, sans ingérence dans les affaires intérieures africaines, sans imposer sa volonté à d'autres, sans lier les aides à des conditions politiques et sans chercher des avantages politiques pour elle-même à travers l'investissement et le financement en Afrique, ce qui est grandement apprécié et chaleureusement accueilli par les pays africains.

Quels sont les résultats de la coopération pratique sino-africaine, l'Algérie est considérée comme la porte d'entrée des investissements chinois en Afrique. Comment évaluez-vous la coopération algéro-chinoise dans ce domaine ? Quels sont les horizons pour élargir la coopération sino-algérienne dans divers domaines, et dans quelle mesure les réformes en Algérie, notamment dans le domaine de l'investissement, contribuent-elles à l'expansion des investissements chinois en Algérie ?

Après des décennies de travail acharné, la coopération entre la Chine et l'Afrique prospère. En 2023, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a atteint un sommet historique de 282,1 milliards de dollars américains, faisant de la Chine le plus grand partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 ans consécutifs. La Chine est également le pays en développement avec le plus grand nombre d'investissements en Afrique. Fin 2022, le stock d'investissements directs chinois en Afrique avait dépassé les 40 milliards de dollars américains, avec plus de 3000 entreprises chinoises ayant investi et créé des affaires en Afrique, créant de nombreux emplois et contribuant à la transformation économique de l'Afrique. La Chine a construit et modernisé plus de 10 000 kilomètres de chemins de fer, près de 100 000 kilomètres de routes, près de 1000 ponts et près de 100 ports en Afrique, tout en construisant des réseaux d'électricité et de communication dans de nombreux pays, apportant des contributions importantes à la connectivité et à la communication du continent africain.

La Chine a également formé un grand nombre de talents professionnels et techniques pour l'Afrique. Non seulement la Chine fournit des produits « fabriqués en Chine » au marché africain, mais elle aide également les Africains à réaliser « fabriqué en Afrique » et à transformer les avantages des ressources en avantages de développement pour mieux servir les intérêts du peuple africain.

La coopération économique et commerciale est la « pierre angulaire » et le « moteur » des relations sino-algériennes, apportant des avantages tangibles aux deux parties. Depuis 2013, la Chine est restée le plus grand partenaire commercial de l'Algérie et la principale source d'importations pendant dix années consécutives. En 2023, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Algérie a dépassé pour la première fois les 10 milliards de dollars américains. En même temps, la Chine est également une source importante d'investissements étrangers en Algérie, avec des investissements chinois cumulés dépassant les 2 milliards de dollars américains, principalement dans les domaines du pétrole et du gaz, des matériaux de construction et des industries légères entre autres. Depuis l'adoption de la nouvelle loi sur les investissements en Algérie, l’environnement des affaires dans le pays s’améliore continuellement, offrant ainsi aux investisseurs étrangers, y compris ceux de Chine, davantage de facilités et un espace élargi pour la coopération.

En 2023, les investissements directs chinois en Algérie ont augmenté de plus de 70 millions de dollars américains, enregistrant une hausse annuelle de 86 %. Actuellement, des entreprises automobiles chinoises telles que JAC, Chery et Geely, ainsi que des entreprises d'appareils électroménagers comme Hisense, Haier et Midea, sont en train de finaliser les démarches d’investissement. Elles introduiront des technologies avancées en Algérie et commenceront la production locale, avec des produits non seulement destinés au marché algérien, mais aussi à l’exportation vers des pays tiers. Par ailleurs, le domaine de la haute technologie est devenu un nouveau point fort de la coopération sino-algérienne, avec de grandes possibilités et perspectives dans les domaines de la numérisation, de l'intelligence artificielle, de l'agriculture moderne, des villes intelligentes et de l'économie circulaire.

Le gouvernement chinois encourage et soutient les entreprises chinoises à accroître leurs investissements en Algérie, notamment depuis la visite du président Tebboune en Chine. De plus en plus d'entreprises chinoises se rendent en Algérie pour des visites commerciales et pour discuter des intentions de coopération avec des partenaires algériens. L’Algérie est ainsi devenue un marché prioritaire pour les entreprises chinoises dans la région. Parallèlement, le gouvernement chinois œuvre à renforcer la coopération financière entre les deux parties afin de créer des conditions plus favorables pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays.

La coopération dans le domaine culturel et humain entre la Chine et l'Afrique est l'un des aspects importants du développement des relations globales entre les deux parties. Peut-on dire que les objectifs de cette coopération ont été atteints ?

Les échanges humains et culturels entre la Chine et l'Afrique sont mutuellement bénéfiques. Depuis l’envoi de la première équipe médicale chinoise en Algérie en 1963, la Chine a envoyé un total de 24 000 membres de ses équipes médicales en Afrique, avec actuellement 45 équipes médicales opérant dans plus de 100 sites dans 44 pays africains.

Les deux parties ont établi 67 Instituts Confucius et 10 Centres d’études Confucius en Afrique, réalisé 16 ateliers Luban dans 14 pays, et des dizaines de milliers d’étudiants africains étudient en Chine. De plus, les chansons et danses africaines ont été présentées lors du Festival du Printemps chinois, les films et séries télévisées chinoises rencontrent un grand succès en Afrique, et des forums comme le Forum des institutions de réflexion sino-africain, le Festival de la jeunesse sino-africaine, le Forum des femmes et le Forum de coopération médiatique ont été organisés.

En août 2023, le président Xi Jinping a proposé le « Programme de coopération sino-africain pour la formation des talents » lors de la réunion de dialogue entre les dirigeants chinois et africains, donnant un nouvel élan aux échanges entre jeunes et à la formation de talents entre la Chine et l’Afrique. Les échanges étroits entre les peuples chinois et africain rapprochent les rêves chinois et africain, écrivant un chapitre plus dynamique dans la communauté sino-africaine pour un avenir commun.

La coopération humaine et culturelle est également une pierre angulaire importante des relations sino-algériennes. Ces dernières années, les échanges humains et culturels entre la Chine et l'Algérie se sont intensifiés, créant des ponts de connexion entre les cœurs des deux peuples. Cette année, l'Orchestre symphonique de Suzhou a participé au Festival international de musique symphonique d'Alger, où les deux parties ont collaboré à une performance du genre musical traditionnel algérien "Maalouf" dans sa version symphonique pour la première fois dans le monde. De plus, l’équipe chinoise et la célèbre troupe algérienne Tikoubaouine ont collaboré sur la chanson "Chanson du chemin" populaire sur les réseaux sociaux. Le documentaire réalisé par la station générale de radiodiffusion et télévision de Chine en Algérie a suscité un regain d'intérêt pour le tourisme algérien en Chine. La table de ping-pong a également renforcé l'amitié sino-algérienne avec l'entraînement de quatre jeunes Algériens à l'Université du Sport de Shanghai.

Dans les mois à venir, l'équipe de football populaire algérienne visitera la Chine pour participer à la "Super League des villages" dans la province du Guizhou. Un département de langue chinoise sera ouvert à l’Université d’Alger 2 au cours de la nouvelle année académique, et des activités telles que la Semaine de la culture chinoise et la Semaine du film chinois seront organisées successivement. On peut dire qu'il existe encore des domaines de coopération, de coordination et de partenariat continus et intéressants entre les deux parties.

La troisième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois s’est récemment terminée, mettant l’accent sur le renouvellement du programme de réforme et d’ouverture que la Chine a adopté à la fin des années 1970. Actuellement, l’instabilité mondiale a augmenté et le développement intérieur de la Chine rencontre également de nombreuses difficultés et défis. Cela aura-t-il un impact sur le processus de réforme et d’ouverture en Chine ?

La politique de réforme et d'ouverture est la politique nationale fondamentale de la Chine et l'arme magique qui a permis à la Chine de réaliser des réalisations remarquables en matière de développement au cours des dernières décennies. La troisième session plénière du 11e Comité central en 1978 a marqué le début d’une nouvelle période de réforme et d’ouverture et de processus de modernisation socialiste. La troisième session plénière du 18e Comité central en 2013 a lancé un nouveau parcours pour approfondir la réforme de manière globale et systématique.

La troisième session plénière du 20e Comité central, récemment terminée, dont le thème était de continuer à approfondir la réforme de manière globale et de promouvoir la modernisation à la chinoise, a pour objectif d'indiquer à la fois au public local et international que la Chine maintient résolument la bannière de la réforme et de l'ouverture. Pour atteindre l’objectif de modernisation socialiste d’ici 2035, la session a proposé plus de 300 initiatives réformatrices couvrant tous les aspects de l'économie, de la politique, de la culture, de la société, de l'écologie, de la sécurité nationale, de la défense nationale, de l'armée et de la construction du Parti, en soulignant la nécessité de les achever d’ici 2029, le 80e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Cela reflète la détermination et la volonté du Parti communiste chinois, qui n'est pas intimidé par les défis et les risques, et s'engage fermement à atteindre les objectifs.

Le modèle de modernisation à la chinoise est une tâche entièrement nouvelle, qui nécessitera de faire face à toutes sortes de contradictions, de risques et de défis sur la voie à suivre. Actuellement, les changements se produisent à une vitesse sans précédent dans le monde, les conflits et les perturbations locales se multiplient dans de nombreuses régions, les problèmes mondiaux s’aggravent et la répression et l’endiguement augmentent. En même temps, la Chine continue de faire face à des problèmes de développement déséquilibré et insuffisant, rendant la tâche de réforme, de développement et de stabilité difficile.

Pour répondre efficacement à ces risques et défis, et pour remporter l'initiative stratégique dans la compétition internationale de plus en plus intense, il est nécessaire d'approfondir la réforme de manière globale afin de prévenir et désamorcer les risques et de répondre efficacement aux défis par un système amélioré, de créer de nouvelles opportunités au milieu des crises et d’ouvrir une nouvelle situation en période de changement. On peut dire que plus la situation est sévère et complexe, plus la détermination de la Chine à approfondir la réforme est forte. La Chine est totalement confiante et capable de surmonter toutes sortes de risques et de défis et d'atteindre les objectifs ambitieux de construction d'une grande puissance et de renaissance de la nation chinoise.

La Chine est-elle sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de 2035 en établissant un système d'économie de marché socialiste de haut niveau de manière complète ?

Construire un système d'économie de marché socialiste de haut niveau signifie améliorer la combinaison entre un marché efficace et une gouvernance efficace, en alliant les avantages du système socialiste aux caractéristiques chinoises et au marché économique pour stimuler l'innovation et la vitalité du système économique socialiste.

La décision de la session met en avant qu’il est nécessaire, en premier lieu, de résoudre le problème de la relation entre l'économie d'État et l'économie privée pour réaliser l'établissement complet d’un système d'économie de marché socialiste de haut niveau. D’une part, il faut consolider et développer fermement le secteur économique public, y compris approfondir la réforme des entreprises d'État, renforcer les fonctions fondamentales des entreprises d'État et améliorer leur compétitivité essentielle, tout en avançant dans l’amélioration de la planification de l’économie d’État et sa révision structurelle. D’autre part, il est crucial de promouvoir, soutenir et guider le développement du secteur économique non public sans hésitation, y compris améliorer l’environnement de développement des entreprises privées, briser les barrières diverses qui limitent le développement de l'économie privée et encourager son développement et sa croissance, et développer vigoureusement la propriété mixte.

Deuxièmement, il faut se concentrer sur la construction d’un marché national unifié, éliminer fermement toutes les formes de protectionnisme local et de fragmentation du marché, et faire des efforts dans deux directions : « rejeter » et « construire » d’une part, il est nécessaire d’intensifier la supervision et l'application des lois pour corriger les interventions non justifiées dans la concurrence sur le marché, et d’autre part, il faut améliorer le système de concurrence équitable unifiée et renforcer la base juridique pour construire un marché national unifié.

Troisièmement, il faut établir un système complet et efficace de gestion des droits de propriété intellectuelle, y compris stimuler l'innovation de manière plus efficace en créant un environnement favorable à l'innovation et en renforçant la prévalence du droit en matière de droits de propriété intellectuelle. Il est aussi nécessaire de promouvoir une ouverture de haute qualité en traitant de manière égale les droits de propriété intellectuelle des entreprises locales et étrangères, de créer un environnement commercial de premier ordre sur le marché, juridique et international, et d’améliorer le système du marché à un niveau élevé en perfectionnant les systèmes et les règles du marché des facteurs.

À quel point la modernisation à la chinoise a-t-elle un impact au niveau international ?

La modernisation à la chinoise possède des caractéristiques communes avec la modernisation dans tous les pays, mais elle présente également des traits distinctifs basés sur ses propres conditions nationales, offrant une valeur contemporaine profonde et une importance mondiale dans la promotion du processus de modernisation de la société humaine.

Premièrement, la modernisation à la chinoise brise la croyance aveugle que « modernisation = occidentalisation », offrant une nouvelle voie aux pays et nations du monde qui souhaitent accélérer leur développement tout en préservant leur indépendance, et fournit une solution chinoise à la quête de l'humanité pour un meilleur système social. Deuxièmement, la modernisation à la chinoise se détourne du chemin ancien de la modernisation des pays occidentaux, qui était centré sur le capital et caractérisé par une dualité et une surconsommation matérielle avec une expansion et un pillage extérieurs. Elle élargit les voies vers la modernisation pour les pays en développement, montrant des perspectives prometteuses pour la modernisation de la société humaine.

Troisièmement, la modernisation à la chinoise ouvre une nouvelle voie pour les pays qui se modernisent plus tard. En quelques décennies seulement, elle a dépassé en plusieurs aspects le processus de développement des pays occidentaux avancés, qui a pris un siècle, voire plusieurs siècles. Quatrièmement, la modernisation à la chinoise est une modernisation de grande envergure, puisque la population de la Chine dépasse celle de tous les pays développés combinés. Ce type de modernisation a non seulement changé considérablement la Chine, mais a aussi profondément modifié le paysage mondial et créé une nouvelle forme de civilisation humaine.

La modernisation à la chinoise offre des opportunités importantes pour le reste du monde. Des études du Fonds monétaire international ont montré qu'une augmentation d'un point de pourcentage de la croissance économique chinoise entraîne une augmentation moyenne de 0,3 point de pourcentage du produit intérieur des autres économies.

La Chine est prête à partager les fruits de la modernisation à la chinoise avec le reste du monde, y compris l'Algérie, et à travailler ensemble pour stimuler la dynamique du développement et améliorer le bien-être des peuples. Parallèlement, la Chine continuera de suivre un chemin de développement pacifique, de promouvoir la multipolarité équitable et ordonnée dans le monde, l'internationalisation économique globale, et de renforcer la construction de l'Initiative « Ceinture et Route », des initiatives mondiales pour le développement, la sécurité et la civilisation, et de promouvoir la construction d'une communauté future commune de l'humanité.

L'Algérie est actuellement membre du Conseil de sécurité et la Chine en est un membre permanent. À quel niveau les deux pays coordonnent-ils leurs actions au Conseil de sécurité sur les diverses questions abordées ? Et quel est le rôle de l'Algérie à cet égard ?

La Chine et l’Algérie partagent des souvenirs historiques similaires et des positions et opinions convergentes ; elles sont des amis et partenaires naturels. Depuis que l'Algérie est devenue membre non permanent du Conseil de sécurité au début de cette année, la Chine et l'Algérie maintiennent une communication étroite et coordonnent leurs actions sur presque toutes les questions au Conseil de sécurité. La Chine soutient fermement le rôle particulier et important que l’Algérie joue dans des questions telles que la cause palestinienne. Grâce à l'initiative algérienne et avec l'aide de la Chine, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2728 sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, la première du genre depuis le début du conflit palestino-israélien actuel. C'est une grande victoire pour la diplomatie algérienne et une étape importante pour la cause juste de la Palestine.

Le côté algérien participe activement aux affaires régionales et joue un rôle de leadership important. La Chine soutient l'Algérie dans le renforcement de la solidarité régionale et de l'autonomisation. L’Algérie a toujours été une source d'énergie positive et un facteur de stabilité dans la promotion de l'unité et de la coopération entre les pays arabes et africains, ainsi qu'un point d'ancrage stratégique important pour la diplomatie chinoise avec les pays africains et arabes. La Chine encourage fortement l'adoption par la Ligue des États arabes et l'Union africaine d’une politique étrangère indépendante, diversifiée et équilibrée. La Chine continuera de soutenir l'Algérie dans la promotion de la coexistence pacifique entre les pays de la région et leur unité sur le chemin de l'indépendance stratégique, de l'unité et de l'amélioration personnelle.

La Chine et l'Algérie, toutes deux grandes nations en développement et appartenant au Sud global, travaillent ensemble pour promouvoir l'unité des pays en développement, leur autonomisation, et protéger la paix et le développement mondial tout en construisant un système international plus juste et raisonnable. La Chine est prête à continuer à travailler avec l’Algérie pour promouvoir une véritable multipolarité et protéger les intérêts communs de la Chine, de l’Algérie et des pays en développement en général.