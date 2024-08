Qui remportera la bataille du terrain et de la persuasion ?

Après deux semaines de campagne électorale, les candidats aux prochaines élections présidentielles ont encore un long chemin à parcourir pour convaincre les électeurs. Cependant, la deuxième phase de la campagne s'annonce décisive et plus dynamique pour les trois compétiteurs, qui doivent clarifier leurs programmes et trouver les moyens nécessaires pour convaincre les citoyens.

La campagne électorale a entamé sa deuxième semaine dans une atmosphère de concurrence, avec une mobilisation accrue des candidats et de leurs représentants pour aller à la rencontre de la base populaire et obtenir ses voix. La compétition devrait s'intensifier à mesure que la fin de la campagne approche. Jusqu'à présent, les trois candidats partagent une vision commune sur le renforcement des acquis et leur extension à travers des réalisations pour améliorer l'avenir de la nation, renforcer la sécurité et la stabilité, et faire face aux opposants. Cette campagne a été marquée par un affrontement politique modéré, utilisant un langage mesuré et évitant les attaques frontales.

Les candidats se concentrent sur la présentation de leurs programmes, que ce soit lors de rassemblements publics ou de rencontres avec les citoyens. Le candidat du Front des forces socialistes, Youssef Aouchiche, cherche à attirer les électeurs en présentant son programme électoral lors de rassemblements populaires et d'activités locales organisées dans diverses wilayas du pays. Il met l'accent sur les questions sociales et économiques, ainsi que sur les libertés et les réformes politiques.

Pour sa part, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani, accorde une grande importance aux aspects sociaux et économiques, en critiquant la couverture médiatique accordée aux candidats. D'un autre côté, les partis soutenant le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune se concentrent sur la mise en avant de ses réalisations et l'importance d'une forte participation aux élections à venir

La rue vit une atmosphère particulière, marquée par le mélange de dynamisme politique avec la mobilisation sur le terrain des candidats, de leurs sympathisants et de leurs partisans pour séduire les électeurs et obtenir leurs voix, en parallèle avec les vacances d’été et l'activité touristique estivale qui se poursuit dans plusieurs régions depuis le début de la saison estivale. Les candidats et leurs alliés utilisent une approche directe pour présenter leur programme électoral, en adaptant la campagne aux conditions estivales que profitent les familles pour se détendre avant la rentrée sociale. Les candidats mettent donc l'accent sur le travail de proximité pour atteindre un maximum de citoyens, que ce soit dans les espaces publics, les places ou les marchés. En ce début de deuxième semaine de la campagne, il ne semble pas que les trois candidats et leurs soutiens ressentent les effets de la chaleur ou de la fatigue, car l'avenir du pays est un enjeu majeur, ce qui les pousse à surmonter l'épuisement

Tous les candidats appellent à une forte participation au vote, tandis que leur principale inquiétude reste l'abstention des citoyens. C'est le défi auquel les trois candidats doivent faire face pour atteindre leur objectif : une participation élevée à ces élections. Les partis politiques travaillent dans ce sens, notamment dans un contexte d'abstention croissante ces dernières années, avec une participation de seulement 39,93 % lors des élections présidentielles du 12 décembre 2019, la plus basse jamais enregistrée dans l'histoire électorale plurielle du pays.

Les opinions des observateurs concernant la participation potentielle varient : certains s'attendent à une hausse en raison de facteurs sociaux et politiques tels que la stabilité politique, contrairement à ce qui était le cas lors du dernier scrutin. D'autres estiment qu'attirer les électeurs vers les urnes sera difficile en raison des inquiétudes populaires concernant la situation sociale et la hausse des prix, ainsi que de l'écart croissant entre la rue et la sphère politique. Ces éléments imposent aux trois candidats une nécessité de suivre des stratégies de marketing sur le terrain pour atteindre les esprits et les cœurs des électeurs, dans les villes comme dans les villages.