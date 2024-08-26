هذه الحالة العامة لحرائق الغابات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، وذلك إلى غاية الساعة الواحدة زوالا.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد تمكنت فرق الإطفاء بولاية البليدة، من إخماد حريق أدغال وأحراش بمنطقة سي لكحل الطريق الوطني رقم 08 ببلدية الأربعاء نهائيا.

أما بولاية الطارف، فقد تم إخماد حريقين اثنين ببلدية الزيتونة، سجل الأول بغابة بالقلتة الزرقاء وحريق ثان بغابة المكان المسمى الباب، فيما تبقى عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية سوق أهراس، تتواصل الجهود من أجل إطفاء حريق غابة كاف نونة ببلدية مشروحة، وكذلك حريق ثان لغابة بالمكان المسمى الحجاجية بذات البلدية.

أما بولاية البويرة، تواصل فرق الإطفاء عملها من أجل إخماد حريق أحراش بقرية الرحمانية ببلدية زبربر.