"Lancement prochain des travaux du projet de l'hôpital algéro-qatari-allemand"

Lors d'un entretien accordé au quotidien El Khabar, l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdelaziz Ali Al-Naama, a annoncé le début imminent des travaux pour la construction de l'hôpital algéro-qatari-allemand à Alger. Il a également souligné les avancées rapides des projets entre le Qatar et l'Algérie dans les domaines de l'industrie et de l'agriculture. L'ambassadeur Al-Naama a mis en avant la convergence des points de vue entre les deux pays concernant le soutien à la cause juste du peuple palestinien.

Comment évaluez-vous les relations entre le Qatar et l'Algérie ?

Les relations bilatérales entre le Qatar et l'Algérie sont un modèle de coopération fondé sur le respect mutuel et les intérêts communs. Elles ont connu un développement positif au fil des années, illustrant l'engagement des deux nations à approfondir leur partenariat dans divers domaines. Ce partenariat reflète un haut niveau de compréhension et de respect mutuels et renforce leur rôle en tant qu'acteurs influents sur les scènes régionale et internationale.

Les deux pays partagent des positions similaires sur les questions régionales et internationales, comme la question palestinienne, où ils jouent un rôle significatif en soutenant les droits du peuple palestinien et en fournissant une aide humanitaire à Gaza. En avril 2024, les deux pays ont organisé la première réunion du mécanisme de consultation politique pour discuter des questions d'intérêt commun. Ils sont déterminés à renforcer leur partenariat à travers des projets d'investissement communs et un échange de compétences dans des secteurs clés tels que l'industrie, l'agriculture, les télécommunications et la santé.

Quel est l'état d'avancement du projet de l'hôpital algéro-qatari-allemand ?

Concernant le projet de l'hôpital algéro-qatari-allemand, la société algéro-qatari des services de santé a pris les mesures nécessaires pour commencer les travaux, avec le démarrage imminent des travaux préparatoires, des fouilles et du nivellement. Les plans architecturaux ont déjà été élaborées, et la construction de l'hôpital se fera rapidement conformément aux calendriers convenus.

Ce projet est prioritaire pour les deux pays, car il contribuera à améliorer le secteur de la santé en Algérie en fournissant des services médicaux, en particulier pour les opérations spécialisées nécessitant des traitements à l'étranger.

Il devrait également renforcer les compétences des médecins algériens et offrir une plateforme pour former des professionnels locaux aux dernières technologies médicales, ce qui améliorera le niveau des services de santé en Algérie. Ce projet pourrait servir de modèle pour les partenariats internationaux axés sur le développement des infrastructures de santé dans la région.

Où en est le projet "Baladna" pour la production de lait en poudre ?

Le projet "Baladna Algérie" est une initiative nationale algérienne prometteuse, mise en œuvre en partenariat entre le Fonds national d'investissement algérien et la société qatarie "Baladna", spécialisée dans l'élevage de bovins. Ce projet, couvrant une superficie totale de 117 000 hectares, vise à renforcer la sécurité alimentaire en Algérie en augmentant l'autosuffisance en lait et produits laitiers ainsi qu'en viande rouge.

C'est le plus grand projet au monde dans le domaine de l'élevage et de la production laitière, avec plus de 270 000 têtes de bétail prévues dans la wilaya d'Adrar (sud de l'Algérie). Le projet utilisera les dernières techniques de gestion des bovins et des usines avancées pour garantir une qualité de production optimale.

En plus de contribuer à l'autosuffisance alimentaire, il créera de nombreux emplois, et une commission présidée par le ministère de l'Agriculture suit l'avancement du projet, qui progresse à un rythme rapide.

Quel est le but de l'expansion de l'usine "Bellara" de fer et d'acier ?

Après le succès de la première phase du projet de l'usine "Bellara" de fer et d'acier, un projet clé entre le Qatar et l'Algérie, les deux pays examinent les moyens de réaliser la phase suivante. Celle-ci vise à répondre à la demande locale croissante en produits de fer et d'acier et à renforcer la capacité d'exportation de l'Algérie au-delà du secteur pétrolier. La seconde phase du projet prévoit d'augmenter la capacité de production de 2 millions de tonnes de fer à 4 millions de tonnes par an et de créer de nouveaux emplois directs et indirects dans la wilaya de Jijel. L'expansion de "Bellara" ouvre également des perspectives stratégiques pour la coopération qataro-algérienne et prépare le terrain pour d'autres investissements dans de nouveaux secteurs, notamment les industries.

Quelles sont les nouvelles opportunités d'investissement que les deux pays souhaitent exploiter prochainement ?

L'Algérie, avec son emplacement stratégique et ses grandes ressources économiques, est une destination idéale pour les investissements. Le Qatar cherche à renforcer la coopération avec l'Algérie dans divers domaines, en profitant des opportunités offertes par l'environnement d'investissement favorable de l'Algérie et les réformes économiques en cours.

Le Qatar envisage d'examiner ces opportunités en collaboration avec ses partenaires algériens pour réaliser les intérêts des deux pays et promouvoir leurs relations bilatérales exceptionnelles. Le renforcement de la coopération économique et d'investissement entre le Qatar et l'Algérie contribuera à un développement durable et bénéficiera aux deux peuples.

Quel est le niveau de coordination entre le Qatar et l'Algérie concernant les questions régionales et internationales, notamment en ce qui concerne les développements graves liés à l'agression contre Gaza ?

Le Qatar et l'Algérie entretiennent une coordination étroite sur de nombreuses questions régionales et internationales. Les deux pays ont des positions similaires sur plusieurs questions internationales actuelles et jouent un rôle actif pour relever les défis communs, y compris les développements graves concernant l'agression israélienne contre Gaza et la question palestinienne. Ils cherchent à soutenir les efforts de paix et de stabilité dans la région et à trouver des solutions diplomatiques aux conflits en cours.

La diplomatie qatarie joue un rôle majeur grâce à sa gestion réussie de la médiation à l’échelle arabe et internationale, avec un bilan impressionnant de succès. Actuellement, elle mène des efforts de médiation pour mettre fin à l'agression sur Gaza. Où en sont ces efforts ?

Le Qatar continue de jouer un rôle prépondérant dans les efforts de médiation pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. S'appuyant sur son bilan de succès dans la résolution de nombreuses crises, la diplomatie qatarie n'a pas limité ses médiations aux questions arabes mais les a étendues à l'Afrique et à des conflits en Asie. Par exemple, la diplomatie qatarie a réussi à organiser des négociations indirectes entre les États-Unis et la République islamique d'Iran pour revitaliser l'accord nucléaire, ainsi qu'un accord d’échange de détenus entre les deux pays. Doha a également été le lieu de la signature de l'accord de paix en Afghanistan entre les États-Unis et les talibans afghans. D'autres succès incluent la signature de l'accord de paix de Doha pour le Darfour entre le gouvernement soudanais et le Mouvement pour la justice et l'égalité, ainsi que l'accord de paix de Doha avec les parties tchadiennes et la participation des mouvements politiques et militaires au dialogue national inclusif. Le Qatar a également facilité un accord pour résoudre le conflit frontalier entre Djibouti et l'Érythrée.

La diplomatie qatarie travaille activement à rassembler les différentes parties impliquées pour parvenir à des solutions qui garantissent un cessez-le-feu et la protection des civils. Ces efforts s'inscrivent dans l'engagement du Qatar à soutenir les causes arabes justes et à chercher des résolutions pacifiques aux conflits, en conformité avec le droit international et les droits de l'homme.

Quels sont les principaux domaines de coopération parlementaire entre le Qatar et l'Algérie, et comment le groupe d'amitié parlementaire qataro-algérien peut-il contribuer au renforcement des relations bilatérales et au niveau des organismes parlementaires internationaux ?

Le groupe d'amitié parlementaire qataro-algérien joue un rôle essentiel dans le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Cette coopération couvre plusieurs domaines, tels que l'élaboration législative commune, le partage d'expertises parlementaires, et l'organisation de visites réciproques entre les membres des parlements des deux pays. Le groupe d'amitié parlementaire qataro-algérien travaille à renforcer les relations bilatérales en coordonnant les positions au sein des organismes parlementaires internationaux, ce qui favorise une meilleure compréhension et coopération à la fois sur le plan régional et international. Il permet également de maintenir la question palestinienne présente dans toutes les manifestations parlementaires continentales.

Quel est le rôle de la diplomatie sportive pour le Qatar ?

La diplomatie sportive du Qatar joue un rôle crucial dans le renforcement des relations internationales et la création de liens entre les peuples, par l'organisation de divers événements sportifs, tels que la Coupe d'Asie, la Coupe du Golfe, la Coupe arabe, et la Coupe du Monde de la FIFA. Le Qatar est devenu un centre pour de nombreux événements sportifs internationaux et est un lieu de choix pour les fédérations sportives mondiales, grâce à sa capacité à organiser des compétitions et des tournois sportifs mondiaux.

Le fait que le Qatar ait remporté l'organisation de la Coupe du Monde des moins de 17 ans pour cinq éditions consécutives de 2025 à 2029 est une preuve concrète de l'efficacité de sa diplomatie sportive. De plus, l'événement à venir en 2025, la Coupe arabe, que le Qatar accueillera, est attendu avec impatience, dont l'Algérie a remporté la dernière édition, nous souhaitons à tous les pays arabes participants succès et réussite.