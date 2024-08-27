8 وفيات في حوادث المرور والغرق خلال يوم واحد

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة تدخلاتها الميدانية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 3896 تدخلا بمعدل تدخل كل 22 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، فقد أحصت ذات المصالح، 145 تدخلا، أسفر عن تسجيل 07 وفيات و178 جريحا.

أما بالنسبة لحوادث الغرق، فقد سجلت مصالح الحماية، 1034 تدخلا تم من خلاله إنقاذ 794 شخصا فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، بحيث تم انتشال جثة الضحية من أحد شواطئ ولاية بومرداس، فيما تتواصل عملية البحث عن مفقود في البحر بشاطئ تاسوست بولاية جيجل.