Ouverture d'une nouvelle ambassade algérienne

Le ministre des Affaires étrangères et des Algériens à l'étranger, Ahmed Attaf, a entamé aujourd'hui une visite de travail en République de Slovénie.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, "sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et des Algériens à l'étranger, Ahmed Attaf, entame une visite de travail en République de Slovénie".

Le programme de cette visite, ajoute la source, comprend plusieurs rencontres bilatérales entre le ministre Ahmed Attaf et les hautes autorités de la République de Slovénie afin d'examiner les moyens de renforcer les relations de coopération et de partenariat et de promouvoir l'harmonie politique entre les deux pays.

Le ministre des affaires étragnères présidera également, en compagnie de la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de Slovénie, Tanja Fajon, la cérémonie d'inauguration de l'ambassade d'Algérie à Ljubljana. Cette inauguration intervient l’ouverture par la Slovénie de l’ambassade en Algérie en mai dernier, cérémonie qui avait été présidée par le Premier ministre slovène.