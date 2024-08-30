مراد: تبون يستحق عهدة ثانية

أكد مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون أن هذا الأخير يستحق فرصة ثانية لإبراز قدراته في التسيير، لأن العهدة الأولى لم تكن كاملة ولم تتضمن سوى ثلاث سنوات فقط بحكم تزامن عهدته مع انتشار وباء كورونا الذي شل العالم.

وخلال تجمع له بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف، قال إبراهيم مراد بأن الرئيس تبون كان ينوي زيارة ولاية سطيف بشكل رسمي في حملته الانتخابية لولا التزاماته الدستورية وتركز خطاباته في أربع ولايات فقط عبر القطر الوطني، خاصة وأنه يحب ولاية سطيف التي وصفها بالولاية التي تدعم الدولة قبل أن تطلب الدعم، فهي التي تنتشر فيها المصانع وشركات المقاولات والبناء والمؤسسات الناشئة بكل أنواعها.

من جهة أخرى، استعرض مراد انجازات الرئيس في كل المجالات، غير أنه ركز على كون الرئيس سلط الضوء على أكثر من 13 ألف منطقة ظل عبر التراب الوطني بما يعادل 06 ملايين ساكن، أين تم تجسيد العديد من مشاريع الطرقات والمدارس والمياه والكهرباء وغيرها، مما أعاد لها البسمة من جديد، زيادة على الكثير من المشاريع مثل محطات تحلية المياه والفلاحة التحويلية ومشاريع الصناعة والتنقيب وغيرها، خاصة تلك التي عبثت بها الأيادي السابقة التي كانت تقوم بتوزيع العقار الصناعي على من هب ودب، فجاء تبون ليستحدث ما يعرف بالوكالة الوطنية لترقية العقار التي سجل فيها لحد الآن وبشكل مباشر ودون تعقيدات أكثر من 8600 مؤسسة ناشئة، منها 40 في المائة سوف تنطلق قريبا لتخلق آلاف مناصب الشغل وحركية اقتصادية كبيرة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.