Le président sahraoui rencontre Guterres

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dans la capitale du Timor oriental, Dili, pour discuter des développements récents concernant la question du Sahara occidental et de la situation critique dans les territoires occupés. Il a souligné la responsabilité des Nations Unies dans la protection des civils désarmés et dans l'arrêt du pillage des ressources naturelles du peuple sahraoui.

Selon l'agence de presse sahraouie (SPS), la rencontre entre le président Ghali et Guterres s'est tenue en marge des célébrations du 25e anniversaire du référendum d'autodétermination au Timor oriental. Le président sahraoui a félicité Guterres pour l'honneur qui lui a été accordé par le peuple et le gouvernement timorais, ainsi que pour l'obtention de la citoyenneté honorifique, en reconnaissance de ses efforts pour mener à bien le processus de décolonisation du Timor oriental lorsqu'il était Premier ministre du Portugal, la puissance administratrice de l'époque.

Le président Ghali a rappelé à Guterres que les questions du Sahara occidental et du Timor oriental sont similaires sur le plan juridique et historique, et qu'elles partagent des origines similaires. Toutefois, le peuple sahraoui attend toujours l'occasion de vivre une journée de démocratie où il pourra choisir son destin librement, tout comme l'a fait le peuple du Timor oriental il y a vingt-cinq ans.

L'agence sahraouie a également rapporté que le président Ghali a abordé les derniers développements concernant la cause sahraouie, en mettant l'accent sur la situation grave dans les territoires occupés du Sahara occidental, notamment la destruction continue des maisons des citoyens sahraouis et la confiscation de leurs terres sous un siège strict et répressif.

Le président sahraoui a réitéré l'importance du rôle de la mission onusienne (MINURSO) dans l'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara occidental, soulignant sa responsabilité de signaler les violations graves des droits de l'homme et de protéger les civils désarmés tout en mettant fin au pillage des ressources naturelles, le Sahara occidental étant sous la responsabilité directe des Nations Unies.

Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU a renouvelé son engagement à travailler de toutes les manières possibles pour parvenir à une solution au conflit au Sahara occidental, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies, afin de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination.

Le président sahraoui a participé aux célébrations du 25e anniversaire du référendum d'autodétermination au Timor oriental, sur invitation de son homologue timorais, José Ramos-Horta.