Lancement des travaux de réalisation du projet "Baladna"

Dans son allocution à l'ouverture des rencontres nationales avec les investisseurs bénéficiaires de terres agricoles dans le cadre du droit de concession, auprès de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), M. Cherfa a souligné "qu'il est attendu, ce mardi, le lancement des travaux de forage pour la prospection d'eau dans le cadre du projet Baladna".

Pour rappel, un accord-cadre avait été signé, fin avril dernier, entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et la société qatarie "Baladna" pour la réalisation d'un projet structurant consistant en la création de fermes d'élevage intégrées de vaches laitières et la production de lait en poudre, à travers un partenariat entre la société qatarie "Baladna" et l'Etat algérien, représenté par le Fonds national d'investissement (FNI).

D'une superficie totale de 117.000 hectares, ce projet est composé de trois pôles contenants chacun une ferme de production de céréales et de fourrage, une ferme d'élevage de vaches et de production de lait et de viande, ainsi qu'une usine de production de lait en poudre, selon les explications fournies lors de la cérémonie de signature.

Une fois concrétisé, ce projet permettra de produire localement 50% des besoins nationaux en poudre de lait de l'Algérie, d'approvisionner le marché local en viande rouge, en sus de contribuer à l'augmentation du cheptel bovin national.

Ce projet d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, devrait permettre la création de 5.000 postes d'emploi directs. Le projet sera réalisé en quatre étapes, la première devant prendre fin avec l'entrée en production effective à l'horizon 2026.