تصدير أقلام الأنسولين الجزائرية نحو الأسواق الإفريقية

أعلنت مخابر نوفو نوديسك الجزائر أنها ستنطلق، بدءا من شهر سبتمبر الحالي، في تصدیر أقلام الأنسولین الحدیثة إلى إفریقیا، يأتي ذلك بعد استثمار المخابر ذاتها في تصنیع الأشكال الجافة من الأدویة المضادة لمرض السكري وأقلام الأنسولین الحدیثة.

جاء ذلك في بيان لمخابر نوفو نوردیسك الجزائر، تلقت "الخبر" نسخة منه، أكد أنه وبدءا من شهر سبتمبر الحالي، تنطلق مخابر نوفو نوديسك الجزائر في تصدیر أقلام الأنسولین الحدیثة إلى قارة إفريقيا، وقد جاء ذلك بعد أن استثمرت ذات المخابر في تصنیع الأشكال الجافة من الأدویة المضادة لمرض السكري وأقلام الأنسولین الحدیثة، انطلاقا من موقعي إنتاجھا بكل من تیزي وزو وبوفاريك بتقنية "فليكس بأن أر"، ليشير البيان إلى أن وحدة تیزي وزو شرعت عام 2006 في تصنیع أشكال جافة من الأدویة المضادة لمرض السكري، التي یتم تناولھا عن طریق الفم "الميتفورمين"، علما أن إنتاجھا يلبي حوالي 50٪ من الطلب الوطني. أما موقع إنتاج بوفاریك، الذي بدأ عملیاته في جانفي 2023، فیتمتع بقدرة إنتاجیة كبیرة لأقلام الأنسولین الحدیثة ویوفر فرصا كبیرة للتصدیر.

وعن أهداف هذا الاستثمار، يقول حمزة بن حركات المدير العام لمخابر نوفو نوديسك الجزائر، إن أولویتهم الراهنة تمثلها الاستفادة من مرافق التصنیع الحالیة المتوفرة لديهم، وذلك لضمان التوفر الدائم للأدویة الحدیثة للمرضى الجزائریین، ليضيف المتحدث ذاته قائلا إنهم ملتزمون أیضا بتوظیف قدراتهم الإنتاجیة على أحسن وجه: ".. وبھذا الخصوص تتشرف نوفو نوردیسك الجزائر بالإعلان عن الانطلاق في تصدیر أقلام الأنسولین الحدیثة إلى إفریقیا ابتداء من الشھر الجاري"، يعلن بن حركات، وهي العملية التي تأتي بعدما قامت مخابر نوفو نوديسك الجزائر نهاية شهر أفريل المنصرم، بإطلاق أول عملية تصدير لأقلام الأنسولين نحو المملكة العربية السعودية، من موقع إنتاجها ببوفاريك المتخصص في إنتاج أقلام الأنسولين الحديثة. كما سبق لوحدة تيزي وزو التي دخلت في الإنتاج سنة 2006، أن بادرت بتصدير أول شحنة من مادة الميتفورمين نحو ليبيا، في شهر نوفمبر.