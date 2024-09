L’Allemagne change de position sur la situation en Palestine

Dans un tournant significatif par rapport à son soutien habituel à l'entité sioniste, l'Allemagne a publié, ce mercredi, une déclaration ferme contre les actions de Netanyahu à Gaza et en Cisjordanie.

Après plusieurs mois de soutien à un gouvernement qualifié de criminel de guerre, l'Allemagne a enfin mis les points sur les "i" dans une première depuis le début de l'agression.

« Il n'existe pas de solution militaire pour Gaza ou pour la situation en Cisjordanie», a déclaré le ministère allemand des Affaires étrangères.

« Il y a un risque d'escalade de la violence en Cisjordanie, et la lutte contre le terrorisme ne se fait pas par le déblaiement des rues et la destruction des conduites d'eau », ajoute le communiqué. L'Allemagne a appelé à la poursuite des efforts pour mettre en place un cessez-le-feu humanitaire à Gaza et libérer les otages.

Le gouvernement allemand a, également, critiqué les membres du gouvernement israélien qui doutent de la solution à deux États, les considérant comme mettant en danger la sécurité de l’entité sioniste.

Jusqu'à présent, l'Allemagne avait été l'un des pays occidentaux les plus fervents soutiens de l'agression sioniste et n'avait jamais critiqué les actions du gouvernement de Netanyahu. Cependant, les actions de ce dernier, qui entravent tout accord et les crimes commis en Cisjordanie, semblent avoir marqué un tournant dans la position allemande.