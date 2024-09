Un islamiste à la conquête du Palais d’El-Mouradia

Le candidat Abdelali Hassani Cherif est né le 1er novembre 1966, originaire de la commune de Maqra, dans la wilaya de M’sila, au sud-est d'Alger. Il est père de quatre enfants.

Issu d'une famille aux origines nobles, il est lié à une lignée révolutionnaire dont l'histoire remonte à la résistance populaire, au mouvement national et à l'Association des oulémas musulmans algériens dans la région de Hodna.

Candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), il s'est engagé très tôt dans l'action religieuse, éducative et politique. Dans les années 1980, il a rejoint le mouvement scout et a milité dans les rangs du mouvement étudiant à l'université de M’sila entre 1987 et 1992. Sa formation universitaire a été diversifiée, allant des sciences techniques aux sciences juridiques.

Le président du MSP a obtenu un diplôme d’ingénieur d’État en génie civil en 1992 à l’Université Mohamed Boudiaf de M’sila, puis une licence en sciences juridiques et administratives en 2004 dans la même institution.

Il a travaillé en tant qu'ingénieur d’État à la direction des travaux publics de M’sila entre 1994 et 2002.

Il a gravi tous les échelons des structures locales et de la wilaya du mouvement dans la wilaya de M’sila, jusqu'à présider le bureau de wilaya du mouvement de 2008 à 2013.

Élu membre de l’Assemblée populaire de la wilaya de M’sila, il a occupé le poste de vice-président du mouvement de 2002 à 2007. Il a également été élu député à l’Assemblée populaire nationale entre 2007 et 2012, mandat durant lequel il a occupé le poste de vice-président de l'APN. Hassani Cherif a ensuite été chargé de plusieurs responsabilités au sein du bureau national du MSP, notamment en tant que secrétaire national à l'organisation et aux structures ainsi qu'à la numérisation, durant dix ans, de 2013 à 2023. Il a été désigné président du Mouvement de la société pour la paix par consensus lors de son huitième congrès en mars.

Il a été majoritairement choisi par le Conseil consultatif national pour participer à l'élection présidentielle de septembre 2024.