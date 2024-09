L’Algérie élit son président

Le processus de vote pour élire le onzième président de l'Algérie indépendante a commencé, ce samedi, avec trois candidats en lice pour cette élection anticipée : Hassani Chérif, Youssef Aouchiche, et Abdelmadjid Tebboune. Voici les moments clés et les développements de cette journée :



La Commission nationale indépendante des élections a publié un communiqué concernant les électrices et électeurs en possession de leur carte d’électeur, mais dont le nom n'apparaît pas sur les listes de signature dans les centres de vote.

Ces derniers peuvent voter au niveau des bureaux de vote mentionnés dans leurs cartes d’électeurs et des instructions ont été données aux responsables des bureaux de vote de leur permettre d’exercer leur droit de vote.

Le président Abdelmadjid Tebboune a voté au centre électoral de l’école Ahmed Aroua à Alger. Après avoir voté, il a déclaré que la campagne électorale était "très propre" et a félicité les trois candidats pour avoir donné une image "très honorable". Il a ajouté que l'Algérie traverse une phase cruciale, et que le gagnant poursuivra un parcours "décisif pour l'État et le peuple".

Les déclarations du candidat Youssef Aouchiche, du Front des Forces Socialistes (FFS), ont souligné l'importance de l'unité nationale et de la stabilité, tout en proposant une vision pour l'avenir de l'Algérie.





Le candidat Hassani Abdelali Chérif, du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), a également voté à Alger, insistant sur l'importance de cette étape historique pour le pays.

Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a également voté à Alger, témoignant de la participation significative des forces armées à cet événement national.





L'Autorité Nationale Indépendante des Élections a rappelé que les électeurs sans carte d'électeur peuvent exercer leur droit de vote en présentant une pièce d'identité, comme la carte nationale biométrique.

Le vote a lieu dans 63 000 bureaux de vote, encadré par environ 500 000 agents de l'autorité électorale.

Le processus de vote se déroule dans un climat d'engouement populaire depuis ce matin, avec des mesures organisationnelles bien établies pour assurer une élection réussie.