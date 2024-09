L'émir du Qatar félicite le président Tebboune

L'Émir de l'État du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, a félicité le président Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa réélection pour un second mandat.

Dans un message publié sur son compte officiel sur la plateforme "X", l'Émir Tamim a déclaré : "Je félicite mon frère, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection à la présidence de la République algérienne démocratique et populaire sœur. Nous lui souhaitons succès et réussite dans son nouveau mandat présidentiel, et à l'Algérie davantage de progrès et de prospérité."

L'Émir du Qatar a également exprimé son souhait de poursuivre la coopération entre les deux pays dans tous les domaines afin de renforcer les relations fraternelles et les intérêts communs.