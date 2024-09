Macron courtise le président Tebboune

Le président français Emmanuel Macron a adressé ses chaleureuses félicitations au président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République.

Selon un communiqué de la présidence algérienne, Macron a souligné dans son message de félicitations que "les relations avec l'Algérie restent exceptionnelles dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme".

Macron a, également, mentionné que "le dialogue entre l'Algérie et la France est essentiel, surtout avec la présence de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU".

Il a affirmé que "les liens d'amitié entre la France et l'Algérie sont solides" et qu'il est fermement décidé à poursuivre "le travail ambitieux contenu dans la Déclaration d'Alger pour renouveler le partenariat entre nos deux pays", conclut le communiqué de la présidence.

Ces félicitations surviennent alors que l'Algérie a récemment décidé de réduire le niveau de sa représentation diplomatique après la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur les territoires occupés du Sahara occidental.