Benlamri rompt le silence

L'international algérien à la retraite, Djamel Benlamri, a brisé le silence après les graves accusations portées contre lui par la direction du club irakien d'Al-Shorta.

Dans une "story" publiée sur son compte Instagram ce vendredi, l'ancien joueur de la JS Kabylie et de l'Olympique Lyonnais a répondu aux accusations lancées par le superviseur général du club, Wahab Al-Taie, après son départ du club irakien, qu’il avait rejoint durant ce mercato.

Après l’annonce de son départ de l’Irak sans informer l’administration, Wahab Al-Taie a déclaré que le joueur avait "demandé à sortir la nuit à Bagdad et a cherché des activités inappropriées... ce qui ne lui convient pas en tant que professionnel."

En réponse, Benlamri a déclaré : "J'ai joué sur trois continents et dans les plus grands clubs pendant plus de dix ans, et personne ne m’a jamais accusé de ce dont parle le superviseur du club, après seulement 24 heures passées ici. Je vais m'arrêter là par respect pour le peuple irakien cher et les supporters du club d'Al-Shorta qui m'ont accueilli avec amour et respect."