Deux bergers assassinés à Tlemcen

Les services de sécurité ont découvert les corps de deux bergers, "B.A", 40 ans, et "A.D", 43 ans, dans la nuit d’hier, dans la forêt de Mizab, près du village El Fahas, dans la commune de Beni Snous, wilaya de Tlemcen. Selon des sources proches des familles des victimes, les corps ont été transportés à l'hôpital de Sebdou.

Les mêmes sources ont précisé que les deux bergers s’étaient rendus dans la forêt pour vérifier leur troupeau de bovins. Après l’absence de nouvelles, les habitants sont partis à leur recherche avant de retrouver égorgés.

Les services de sécurité ont lancé une opération de recherche et de ratissage dans la région pour identifier et appréhender les auteurs de ce crime, qui ne sont pas encore identifiés.