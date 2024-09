Voici les joueurs les plus chers du championnat algérien

Les dépenses des clubs algériens lors du dernier mercato estival ont atteint des niveaux inédits, avec des transferts et des salaires battant tous les records historiques.

Andy Delort, l'attaquant du MC Alger, se distingue comme le joueur le plus coûteux du dernier marché des transferts et de l’histoire du championnat algérien. Son transfert en provenance du club qatari Umm Salal a coûté plus d'un million d'euros, une somme que le président du MCA, Hakim Hadj Redjem, devra dépenser durant la saison en cours. En plus, Delort percevra un salaire mensuel de 900 millions de centimes (9 millions de dinars algériens).

En deuxième position figure Mayo Khanyisa, l’attaquant sud-africain recruté par le CR Belouizdad. Ce dernier a été transféré de Cape Town City FC pour un montant de 800.000 dollars. Bien que son salaire soit inférieur à celui de Delort, il bénéficiera de primes en fonction de ses performances (buts et titres).

Le défenseur de la MC Oran, Yanis Hamache, détient le record du salaire mensuel le plus élevé de la Ligue 1 algérienne. Le joueur, transféré d'Arouca (Portugal) pour 250 000 euros, percevra un salaire brut de 1 milliard de centimes par mois. Il devance légèrement Ryad Boudebouz, qui a rejoint la JS Kabylie en tant qu'agent libre.

De nombreux joueurs, dont Islam Slimani (CR Belouizdad), Houssem Ghacha et Ilyes Chetti (USM Alger), touchent également des salaires mensuels dépassant les 600 millions de centimes. Certains d'entre eux, en plus de leurs salaires, bénéficient d’avantages financiers non déclarés, tels que des primes à la signature, comme ce fut le cas pour Youcef Belaïli la saison dernière avec le MC Alger.