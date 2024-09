Nouveau projet algéro-qatari à Meniaa

La société à responsabilité limitée Al Rayyan pour la promotion immobilière algérienne (d'origine qatarie) a reçu un certificat de qualification pour une concession agricole, dans le cadre de la réforme agricole octroyée par l'Office national des terres agricoles, afin d'investir dans les cultures stratégiques dans la wilaya d’El Meniaa.

Lors de la cérémonie de remise du contrat de concession agricole à l'investisseur, le wali d’El Meniaa, Mokhtar Ben Malek, a souligné que ce projet renforcerait les capacités de production agricole de la région. Il a également assuré que son administration s'efforcerait de lever tous les obstacles afin de garantir la réussite de cet investissement prometteur, en accélérant l'octroi des permis de forage des puits agricoles et en fournissant les documents nécessaires au bon déroulement du projet.

Le directeur local de l'Office national des terres agricoles, Chetouh Lahcene, a confirmé que la régularisation de ce dossier d'investissement était un pas important pour soutenir la politique de l'État visant à augmenter les capacités de production et à étendre les surfaces irriguées.

De son côté, le représentant de la société, Djekhdem Hadj Aissa, a indiqué que cet investissement agricole apporterait une valeur ajoutée à la région en développant diverses cultures stratégiques, conformément au programme convenu avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Il a ajouté que 27 autres systèmes d'irrigation pivot seraient bientôt installés, en plus des trois déjà en service.

Ce projet, issu d'un partenariat algéro-qatari, s'étend sur une superficie de 1.811 hectares dans la région de Serq Laaradj, dans la commune de Hassi El F’hel, avec l'ambition d'étendre davantage le projet si les résultats sont encourageants et si la production est abondante.