Évènements du stade de Douera : Décès d’un supporter du MCA

Le supporter de la MC Alger, Walid Bouaziz, est décédé aujourd'hui après avoir chuté du haut des gradins du stade Ali Amar à Douéra lors du match d'hier soir. Âgé de 23 ans, il était dans le coma depuis l'accident avant de rendre son dernier souffle aujourd'hui.

La rencontre entre la MC Alger et le club tunisien de l'Union Monastirienne, comptant pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF, a été marquée par des scènes de violence et de vandalisme, notamment, la destruction de sièges du stade qui accueillait son premier match officiel.

Le MC Alger a exprimé ses sincères condoléances à la famille du défunt dans un communiqué : "C’est avec une grande tristesse et le cœur lourd que nous avons appris le décès de Walid Bouaziz, fervent supporter de notre club, le MC Alger. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil d'administration du club, Mohamed Hakim Hadj Redjem, ainsi que tous les membres de l'administration et de l'équipe présentent leurs condoléances les plus sincères à sa famille. Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde infinie et l’accueille en Son vaste paradis. Nous prions pour que sa famille trouve la patience et la force en ces moments difficiles. (À Dieu nous appartenons à lui nous retournons)".