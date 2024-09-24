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مال و أعمال

نفطال توضح بخصوص أسعار زيوتها

24 سبتمبر 2024 ()

38serv

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أصدرت شركة نفطال بيانا توضيحيا بخصوص ارتفاع أسعار زيوتها أكدت فيه أن أسعار زيوتها ثابتة على مستوى محطاتها، وأنها ستتخذ إجراءات صارمة وفورية ضد أي مخالفات أو تلاعب.

وأعربت الشركة عن استغرابها من منشورات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل حول هذا الموضوع، دون تقديم شكاوى رسمية أو تحديد للمخالفين.

وأشارت نفطال إلى أن أفضل وسيلة لتحسين الوضع والخدمة هي التبليغ، ودعت الجميع إلى عدم التردد في تقديم الشكاوى طالما أن هناك مؤسسات تتفاعل مع هذه الشكاوى.

كما أكدت أنها تدخلت بحزم في جميع المخالفات التي رصدتها بناءً على أدلة واضحة.

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