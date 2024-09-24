استيراد أكثر من 26 ألف سيارة أقل من 3 سنوات

سجلت الجزائر ارتفاعا محسوسا في واردات المركبات المستعملة المستوردة، خاصة بعد إدراج الجمارك للعديد من المزايا والتسهيلات التي تم اعتمادها، حيث سجلت الجمارك دخول ما يفوق 26 ألف سيارة سياحية ونفعية مستعملة والأقل من ثلاث سنوات بين سنتي 2023 والسداسي الأول لهذه السنة. بالمقابل، تجاوزت قيمة المركبات المستوردة من طرف الوكلاء المعتمدين قيمة مليار دولار، أنفقت لاقتناء أكثر من 69 ألف مركبة للسداسي الأول فقط من السنة الجارية.

تشير أرقام مصالح الجمارك، التي تحصلت عليها "الخبر"، إلى استيراد الجزائر 26.562 مركبة أقل من ثلاث سنوات، منها 9970 مركبة تم اقتناؤها خلال سنة 2023، بقيمة 142، 40 مليون دولار، ليتم تسجيل زيادة محسوسة في عدد السيارات السياحية والنفعية المستعملة والتي تم اقتناؤها خلال السداسي الأول لهذه السنة، والتي بلغ عددها 16.592 مركبة بقيمة 243، 88 مليون دولار.

وبتسجيل الجزائر استيراد أكثر من 26 ألف مركبة مستعملة بأقل من ثلاث سنوات خلال تلك الفترة، فإن ذلك يعد مؤشرا على تنامي الطلب على السيارات المستعملة. فضلا عن ذلك، ومع تسجيل ارتفاع في واردات السيارات الجديدة، سواء من الأفراد أو الوكلاء المعتمدين، وتجاوز قيمتها مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، فإن ذلك يشير إلى انتعاش سوق السيارات في الجزائر، نتيجة تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة العرض من طرف الوكلاء.

كما يعكس تحولاً في نمط الاستيراد بين السيارات المستعملة والجديدة، ويؤكد أن الطلب على المركبات لا يزال قويًا، خاصة في ظل الدعم الحكومي للإجراءات الجمركية لتسهيل الواردات.

أما بالنسبة للسيارات الجديدة المستوردة من طرف الأشخاص، فتؤكد نفس الأرقام المنحى التصاعدي، حيث بلغت قيمتها 351.16 مليون دولار، أنفقت لاقتناء 10.908 سيارة جديدة خلال السداسي الأول لسنة 2024، مقابل 25.412 مركبة بقيمة 672.29 مليون دولار خلال سنة 2023 و35.459 مركبة بقيمة 620.30 مليون دولار.

وبخصوص السيارات المستوردة من طرف الوكلاء المعتمدين، فقد ارتفع عددها هي الأخرى بصفة محسوسة، حيث سجلت مصالح الجمارك دخول 69.197 مركبة خلال السداسي الأول لسنة 2024 بقيمة 1068.02 مليون دولار، أي ما يتجاوز مليار دولار، مقابل 74.405 مركبة بقيمة 1184، 77 مليون دولا، أي 1.18 مليار دولار سنة 2023 و3.179 مركبة بقيمة 129، 24 مليون دولار خلال سنة 2022.

ويعكس الارتفاع الملحوظ في واردات المركبات المستعملة والجديدة في الجزائر خلال عام 2023 والسداسي الأول من عام 2024، التسهيلات الجمركية والمزايا المقدمة، على خلفية اعتماد إطار قانوني وتشريعي يتيح للمواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، سواء كانت سياحية أو نفعية، وذلك بموجب المادة 110 من قانون المالية لعام 2020، والتي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 23-74 الصادر في 20 فبراير 2023، والذي يسمح للمواطن باستيراد سيارة واحدة فقط كل ثلاث سنوات، وأن تكون مزودة بمحرك بنزين، كهرباء أو هجين.

وللإشارة، حدد المرسوم التنفيذي رقم 23 /74 المؤرخ في 20 فبراير 2023، شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين. ونص المرسوم على أنه يسمح لكل شخص طبيعي مقيم في الجزائر، باستيراد سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز 3 سنوات، من تاريخ أول وضعها للسير، إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.

كما رخص المرسوم للفرد المقيم، باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من أجل وضعها في الجزائر، مرة واحدة كل 3 سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك. ورخص المرسوم، استيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة، وحدد المرسوم الشروط الخاصة للسيارات المستعملة المستوردة.