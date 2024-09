Les DG de l’APS et de TDA toujours en poste

Les Directeurs généraux de l’agence Algérie Presse Service (APS) et de l’Etablissement public de Télédiffusion (TDA) sont toujours en poste et ils donnent satisfaction dans l’exercice de leur fonction, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la communication de la présidence de la République.

