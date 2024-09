Attaf s'entretient avec nombre de ses homologues

Le ministre des Affaire étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a eu, à New York, des entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues de pays frères et amis, et ce dans le cadre de la poursuite de ses rencontres bilatérales en marge des travaux du débat général de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère.

Attaf s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite, l'émir Fayçal ben Farhan Al Saoud, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République fédérale de Somalie, Ahmed Moalim Fiqi, le ministre des Relations internationales de la République du Nicaragua, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, le ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Slovaquie, Juraj Blanar et le ministre des Affaires étrangères de la République d'Estonie, Margus Tsahkna, lit-on dans le communiqué.

La rencontre d’Attaf avec son homologue saoudien a permis "de passer en revue les développements de la situation au Moyen-Orient, dans le contexte de la poursuite de l'agression israélienne dans les territoires palestiniens occupés et de son extension au Liban, sur fond de l'escalade croissante de la puissance occupante", précise la même source.

Les deux parties ont également examiné "les voies et moyens de mobiliser et de coordonner les efforts des organisations auxquelles appartiennent les deux pays, notamment la Ligue des Etats arabe et l'Organisation de la coopération islamique (OCI), en vue d'inciter la communauté internationale à apporter davantage de soutien à la cause palestinienne et d'imposer plus de pressions sur l'occupant israélien", précise le communiqué.

Le ministre a discuté avec son homologue somalien "des perspectives de consolider les relations bilatérales et convenu avec lui de l'importance de renforcer la concertation et la coordination en prévision du prochain mandat non permanent de la Somalie au Conseil de sécurité, aux côtés de l'Algérie, à partir du 1er janvier 2025", selon la même source.

Les entretiens d’Attaf avec le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua, ont permis de "passer en revue et de saluer la dynamique positive marquant les relations bilatérales, dans le cadre de l'ouverture, au cours des derniers mois, de deux ambassades à Managua et à Alger, en application de la décision des présidents des deux pays visant à hisser le niveau de la représentation diplomatique entre les deux pays", note le communiqué.

Avec le ministre des Affaires étrangères de la Slovaquie, Attaf s'est félicité de "la décision de ce pays ami d'ouvrir une ambassade en Algérie dans les mois à venir". Ainsi, les deux parties ont convenu de prendre des mesures concrètes pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en adéquation avec le legs historique commun, notamment à travers l'activation des mécanismes de coopération bilatérale et le renforcement de la coordination et du soutien mutuel dans les fora internationaux".

Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu également avec son homologue estonien sur les perspectives de consolider la coopération bilatérale et a échangé avec lui les vues sur plusieurs questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment les développements de la situation au Moyen-Orient, conclut la même source.