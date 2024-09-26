نحو تشييد مطار دولي بهذه الولاية

ستتعزز ولاية بني عباس بمطار دولي من شأنه تطوير النقل الجوي بهذه المنطقة الواقعة بالجنوب الغربي من الوطن، حسبما علم لدى المدير الولائي للنقل، الذي أعلن عن إطلاق قريب للدراسة التقنية لإنجاز هذا المطار.

وقال مدير النقل بالولاية، عبد المجيد سالمي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أنه "تبعا لموافقة الوزير الأول، نذير العرباوي، على تسجيل،في إطار السنة المالية 2024، عملية تتعلق بالدراسات التقنية لإنجاز مطار دولي بمنطقة الزغامرة (30 كلم عن عاصمة الولاية)، فقد تم البدء في الإجراءات التي تسبق إطلاق أشغال إنجاز هذه المنشأة المطارية".

وأوضح المسؤول، أمس الأربعاء، أن مؤسسة تسيير مصالح مطارات وهران ستتكفل بإنجاز هذه الدراسات التقنية.

ومن أجل إطلاق هذه الدراسات التقنية، تم مؤخرا عقد جلسة عمل بمقر الولاية تحت إشراف والي بني عباس، جمال الدين حصحاص، بحضور ممثلي كافة القطاعات المعنية بهذا المشروع الهام، وذلك لإزالة الصعوبات التقنية والإدارية التي قد تؤخر هذه العملية، استنادا لمصالح الولاية.

وقد خصصت الولاية وعاء عقاريا بمساحة قوامها 3.430 هكتارا لإنجاز هذه المنشأة للنقل الجوي بمنطقة الزغامرة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 6أ، الذي يربط الجنوب الغربي بشمال البلاد، حسب مديرية النقل بالولاية.

وبالإضافة إلى تطوير النقل الجوي وفك العزلة عن هذه المنطقة، فإن مشروع المطار الدولي سيعطي دفعة حقيقية للأنشطة السياحية بولاية بني عباس، كما تم توضيحه.