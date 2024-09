Liban: neuf morts dans une frappe sioniste

Neuf membres d'une même famille ont été tués aujourd'hui, vendredi, dans une frappe aérienne menée par des avions de guerre sionistes sur la ville de Chabaa, au sud du Liban.

Selon l'agence de presse libanaise, "une famille de neuf personnes a été tuée dans une attaque de l'ennemi sur une maison de trois étages à Chabaa". Dans la nuit, les avions de guerre sionistes ont mené une vaste agression aérienne, lançant une série de frappes violentes qui se sont concentrées sur la ville de Nabatiyeh (sud), selon l'agence, en signalant également des blessés.

Les frappes sionistes sur cinq gouvernorats du pays, jeudi, ont fait 92 morts et 153 blessés, selon le ministère de la Santé libanais.

Depuis lundi dernier, l'armée sioniste mène l'attaque la plus intense et la plus large sur le Liban depuis le début des affrontements avec le Hezbollah il y a environ un an, faisant plus de 730 morts, dont des enfants et des femmes, ainsi que 2658 blessés et près de 390 000 déplacés, selon des données officielles des autorités libanaises.