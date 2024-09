Beyrouth ciblée par des frappes israéliennes violentes et sans précédent

Des chasseurs israéliens ont mené, vendredi après-midi, une série de frappes "inhabituelles et sans précédent" sur la banlieue sud de Beyrouth, selon ce qu'a rapporté l'Agence nationale d'information libanaise.

L'aviation militaire israélienne a effectué ces frappes sans fournir de détails supplémentaires, tout en annonçant avoir ciblé le quartier général du Hezbollah et son commandement dans la région.

Ces frappes interviennent au cinquième jour de l'agression israélienne la plus intense contre le Liban depuis le 8 octobre 2023.