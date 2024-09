L'Algérie signera prochainement un accord avec Gazprom

Le directeur général de l'Agence de régulation des hydrocarbures, Rachid Nadil, a annoncé ce vendredi que l'Algérie est en phase de développement d'un champ de production de gaz en collaboration avec la société russe Gazprom, et qu'un accord à ce sujet sera signé prochainement.

En marge de sa participation au Forum "Semaine de l'énergie russe" à Moscou, Nadil a déclaré à "Russia Today" : "C'est une rencontre très importante pour nous. Nous sommes en contact avec Gazprom, le plus grand groupe en Russie. Nous avons mené des négociations, et aujourd'hui, nous sommes presque sur le point de signer l'accord."

"Nous utilisons beaucoup d'équipements russes dans nos installations pétrolières, et nous collaborons avec l'Institut russe des initiatives technologiques pour le pétrole et le gaz. Nous sommes presque prêts en ce qui concerne les normes et standards russes afin de pouvoir importer ces équipements", a-t-il ajouté.