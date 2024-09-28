من هو حسن نصر الله؟

حسن نصر الله هو الأمين العام الثالث لحزب الله اللبناني. ولد في الـ31 من أوت 1960، وتولى منصبه يوم 16 فيفري 1992، خلفا للأمين العام السابق، عباس موسوي، الذي اغتاله الصهاينة بإطلاق صاروخ على موكبه.

ونشأ نصر الله، المتحدّر من بلدة البازورية في حي الكرنتينا الفقير في بيروت، حيث اضطر والده للنزوح بحثا عن العمل وإطعام أهل بيته.

وتلقى نصر الله تعليمه الشرعي بمراكز وحوزات شيعية في لبنان والعراق وإيران، قبل أن ينضم إلى "حركة أمل" خلال دراسته الثانوية، ويتدرج حتى أصبح عضوا بمكتب الحركة السياسي عام 1979، وانشق عن "أمل" عام 1982 مع عدد من المسؤولين، إثر خلافات حول سبل مواجهة الاجتياح الصهيوني للبنان.

وانضم حسن نصر الله لحزب الله اللبناني عام 1982، وترقّى بين كوادره حتى وصوله إلى منصب أمينه العام سنة 1992، في الخامسة والثلاثين من عمره، بعد اغتيال سلفه عباس الموسوي.

وقاد نصر الله سلسلة عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الصهيوني، ما أجبرها على الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000، وتحقيق نصر عربي مأثور تجلّى على أرض الواقع بقوة سلاح المقاومة وجأش رجالها.

وقاد نصر الله حزب الله طيلة ثلاثين عاما، وجعله قوة عسكرية إقليميا، أثبتت وجودها بانتصار حرب "تموز" 2006، بعد مواجهة شرسة وغير متكافئة استمرت 34 يوما مع الاحتلال الصهيوني.

هذا وقد نعى حزب الله اللبناني أمينه العام حسن نصر الله، اليوم السبت، الذي اغتيل بغارة صهيونية غير مسبوقة، ضربت مقره الرئيسي في الضاحية الجنوبية ببيروت.