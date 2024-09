Qui succèdera a Hassan Nasrallah?

L’assassinat du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, vendredi, dans un raid sioniste visant le siège du parti dans la banlieue sud de Beyrouth, dans le contexte des développements dramatiques qui secouent la région, pose la question de la succession de Hassan Nasrallah, leader du parti depuis 32 ans et l’avenir même du parti après les assassinats de ses plus éminents dirigeants en un court laps de temps.

Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, n’est pas le premier secrétaire général du Hezbollah à être assassiné par l’entité., l’entité a déjà assassiné, dans des circonstances différentes l’ancien secrétaire général du Hezbollah au Liban, Abbas Moussaoui en février 1992, neuf mois seulement après sa prise de fonction.

Le Hezbollah n’a vu que trois personnes occuper le poste de secrétaire, à commencer par Subhi El-Tufeili entre 1989 et 1991, et Abbas Moussaoui entre 1991 et 1992 et Hassan Nasrallah durant plus de trois décennies de 1992 à 2024.

Dans le contexte des défis existants, sur fond d’agression sioniste, il est envisagé que la réorganisation du parti sera accélérée avec l’élection d’un nouveau secrétaire Général.

Hashem Safiedine candidat potentiel à la succession

Hashem Safiediene le chef du Conseil exécutif du Hezbollah parti est pressenti pour succéder à Hassan Nasrallah. Il est également parent de Nasrallah et proche pas alliance de l’ancien commandant de la force iranienne El Quds, Qassem Soleimani. Safiedine 60 ans, a fait ses études en Iran. Il a été l’un des fondateurs du Hezbollah en 1982 et, en 1994, il a présidé le Conseil exécutif du Hezbollah, succédant à Nasrallah deux ans après que ce dernier fut nommé secrétaire général suite à l’assassinat d’Abbas Moussaoui. Safiedine a été membre du Conseil de la Choura et membre du Conseil exécutif, qui nomme le secrétaire général. Anoté que Safiedine traité pendant trois décennies les dossiers "sensibles" et laissé la stratégie à Nasrallah.

Naim Kassem, deuxième candidat au secrétariat du parti

L’autre candidat potentiel est le secrétaire général adjoint Naim Kassem, bien que ce dernier soit une figure plus symbolique qu’influente. Naim, 71 ans, a étudié au Liban. Il a occupé le poste de vice-président du conseil exécutif du parti, et a été nommé en 1991.

L’assassinat du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, marque un tournant dans l’histoire du parti, tant en termes de leadership que de stratégie. Après avoir dirigé le mouvement pendant plus de trois décennies, la perte du leader le plus important dans un raid sur le siège de la banlieue sud de Beyrouth, pose un défi majeur. Il soulève de nombreuses questions sur l’avenir du parti, la direction et la stratégie future du Hezbollah.

Selon les experts stratégiques, le Hezbollah a une structure organisationnelle solide qui rend la transition vers un nouveau leadership moins complexe que certains pourraient l’imaginer. La direction du parti est habituée à la planification à long terme et on s’attend à ce qu’elle ait une stratégie intégrée pour assurer une transition en douceur du pouvoir, afin de maintenir les opérations et les activités sans interruption. La réorganisation du parti dépendra non seulement de la nomination d’un successeur à Nasrallah, mais aussi de la réévaluation de ses stratégies régionales et de défense.