Mémorandum interministériel pour la gestion des nouveaux stades

Les pouvoirs publics ont entamé la préparation d’un cahier des charges pour la gestion des nouveaux stades dans le cadre de concessions. Une commission ministérielle conjointe a été mise en place, regroupant les ministères des Finances, de l’Intérieur, et de la Jeunesse et des Sports.

Jeudi dernier, les représentants de ces trois ministères se sont réunis au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports pour élaborer un décret ministériel conjoint. La réunion a porté sur les modalités de cession des stades aux clubs sportifs pour leur gestion, conformément à un cahier des charges précis.

Cependant, des réserves ont été émises concernant certaines propositions, notamment l’utilisation du décret présidentiel de 1991 portant sur les concessions. Avec les nouvelles infrastructures modernes construites en Algérie et les développements internationaux dans la gestion des stades, il est nécessaire de moderniser certains aspects, notamment ceux relatifs à la dimension commerciale, qui peut générer des revenus pour l’entretien des stades.

En ce qui concerne les noms des stades, il a été suggéré de conserver les noms donnés par l'État algérien tout en permettant l’ajout des noms des sponsors pour générer des revenus publicitaires, comme par exemple le Stade Nelson Mandela associé à une entreprise commerciale.

La commission se réunira à nouveau dans les prochains jours pour finaliser le cahier des charges. L’objectif est de garantir une gestion moderne et efficace de ces infrastructures, qui ont coûté des sommes importantes à l'État, pour améliorer le niveau du football algérien.

Le projet est particulièrement attendu par plusieurs clubs, dont le CR Belouizdad, qui a fait une demande pour la gestion du Stade Nelson Mandela dès 2022. Depuis, le club est en attente d'une décision lui permettant d'exploiter le stade et ses infrastructures, ayant déjà signé un accord avec l'Office du Complexe Olympique pour l’utilisation de l’hôtel Nelson Mandela.

Le CR Belouizdad n’est pas le seul à bénéficier de telles dispositions. L'USM Alger a également obtenu cette saison une autorisation pour utiliser le Stade du 5-Juillet-1962 et le Stade Nelson Mandela lorsque celui-ci est disponible, conformément à un contrat signé en août dernier.