« L'Algérie ne se laissera pas entraîner par des déclarations abjectes »

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a critiqué ce lundi des déclarations " abjectes " faites par un représentant d'un pays voisin (faisant référence au porte-parole du gouvernement malien, Maïga), qualifiant ces propos de "discours méprisables" indignes du cadre des Nations Unies.

Lors de son discours à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Attaf a souligné que l'Algérie ne se laisserait pas entraîner par de telles déclarations, insistant sur le fait que son pays répondrait toujours de manière "polie et élégante", reflétant les liens profonds qui unissent l'Algérie aux pays et peuples de la région.

Le ministre a également souligné la volonté inébranlable de l'Algérie de tendre la main à tous ses frères de la région pour construire un partenariat basé sur la sécurité, la stabilité et la prospérité pour tous.

Par ailleurs, Ahmed Attaf a réaffirmé la solidarité totale de l'Algérie avec les pays et les peuples de la région, ajoutant que la sécurité et la stabilité au Sahel sont indissociables de celles de l'Algérie et de l'Afrique du Nord.

"L'Algérie croit que la stabilité de la région est liée à la réalisation du développement durable, à la réduction de la pauvreté, ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme et les changements climatiques qui affectent gravement la région", a-t-il déclaré.