"Aoun ordonne d'accélérer l'enregistrement des médicaments"

Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a ordonné « l'accélération de l'enregistrement des médicaments via la plateforme numérique, ainsi que le développement de cette plateforme pour faciliter le processus d'enregistrement et de traitement de tous les dossiers dans les plus brefs délais ».

Depuis janvier 2024 jusqu'à la fin août, 2708 dossiers ont été examinés et 1568 lots de médicaments libérés.

Ces directives ont été données lors d'une réunion avec les directeurs centraux et les directeurs des annexes régionales de Constantine et d'Oran, via vidéoconférence, en marge de la visite d'inspection à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques à Chéraga.

Le ministre a également insisté sur le suivi des annexes régionales, en particulier la formation des employés dans divers domaines, qui constitue une étape essentielle pour atteindre l'objectif principal : garantir la qualité et l'excellence.

Cette visite s'inscrit dans une série de visites effectuées par Ali Aoun dans divers groupes publics et institutions du secteur.

Le ministre a également pu inspecter un laboratoire, l'un des plus grands d'Afrique, qui sera opérationnel avant la fin octobre prochain. Ce laboratoire, d'une superficie de 1200 m² et composé de 7 unités, sera équipé des technologies les plus modernes pour contrôler les médicaments, les équipements médicaux et les vaccins.