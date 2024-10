Communiqué de la Réunion du Gouvernement

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement, consacrée à l'examen et à l'étude du projet préliminaire de loi de finances pour l'année 2025, en vue de sa présentation au Conseil des ministres. Le gouvernement a également pris connaissance d'un rapport sur les mesures mises en œuvre pour indemniser les sinistrés des intempéries ayant touché certaines wilayas du sud en septembre dernier.

Dans le cadre du suivi de la situation sanitaire dans certaines wilayas du sud, le gouvernement a écouté, selon le communiqué du ministère de la Première ministre,- "un exposé sur les diverses mesures prises et les avancées des campagnes de prévention et de vaccination pour limiter la propagation des épidémies, conformément aux directives du président de la République à ce sujet, en particulier en ce qui concerne le renforcement des infrastructures et des services de santé ainsi que la fourniture des médicaments et des vaccins nécessaires. Cela a permis de mobiliser toutes les ressources et de gérer la situation épidémiologique selon les protocoles scientifiques, avec une diminution du nombre de cas signalés. Les efforts restent mobilisés et se poursuivent pour éradiquer cette épidémie à sa racine, notamment en s'attaquant à la migration clandestine."

Le communiqué ajoute : "Ensuite, dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République visant à relancer le Barrage vert, un projet stratégique d'importance nationale pour la lutte contre la désertification, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif définissant la composition de l'organe de coordination de la lutte contre la désertification et de réhabilitation du Barrage vert, ainsi que son organisation et son fonctionnement."

"Par ailleurs, le gouvernement a écouté un rapport sur la campagne de labour et de semis 2024/2025, lancée hier, le 1er octobre. Les préparatifs de cette saison agricole ont été examinés, notamment ceux visant à atteindre l'autosuffisance en blé dur d'ici 2025 et en orge d'ici 2026, conformément aux directives du président de la République", conclut le communiqué du Premier ministère.