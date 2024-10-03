مصنع "فيات" سينتج 90 ألف سيارة العام المقبل

أشرف اليوم على عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، خلال زيارة قادته إلى مصنع " فيات الجزائر " بوهران، اليوم، على إعطاء اشارة الانطلاق إنتاج الصيغة الجديدة لسيارة فيات " دوبلو "، فضلا عن إطلاعه على نموذج " فيات دوبلو" السياحية، التي سيتم مباشرة إنتاجها في نهاية السنة الجارية.

وتنفيذا للمساعي التي تم الاتفاق عليها مع الشريك الأجنبي بخصوص رفع نسبة الإدماج المحلي، تم خلال زيارة الوزير توقيع عقود شراكة مع أربع مناولين محليين استنفذوا كافة إجراءات الموافقة من قبل مسيري مصنع فيات، لمباشرة مهام تتعلق بتوفير العجلات المطاطية وتركيبها، فضلا عن الألياف الكهربائية والالكترونية، ناهيك عن خدمة سيرغاز.

وفي إطار الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير اليوم لتفقد سير الأشغال في هذا المصنع الهام، استمع عون لعرض مفصل حول الوضعية الراهنة للمصنع والآ’فاق المستقبلية المرتقب الوصول إليها في الآجال القريبة.

كما عاين مختلف مراحل إنتاج المركبات ومدى تقدم نسبة أشغال التوسعة الخاصة بورشتي الدهن والتلحيم في إطار رفع نسبة الإدماج المحلي الهادفة إلى توفير مناصب الشغل، ومحاولة تخفيض أسعار السيارات المنتجة من قبل مصنع فيات الجزائر.

وأوضح عون، في تصريح صحفي، أن مستوى الإنتاج بالمصنع سيبلغ 24 ألف سيارة قبل نهاية السنة.

كما أشار الوزير إلى أنه من "المتوقع بلوغ مستوى إنتاج في مصنع فيات يقدر بـ 90 ألف سيارة في برنامج سنة 2025، لافتا إلى أن المصنع يشتغل به 1500 موظف.



