Quatre nouveaux fournisseurs pour l'usine "Fiat"

La société "Stellantis" a ajouté de nouveaux fournisseurs pour les pièces détachées et les équipements, dans le cadre de son engagement à développer un tissu industriel automobile en Algérie. Cette initiative fait suite à l'ouverture de son usine à Tiaret en décembre 2023 et à l'organisation de sa conférence internationale des fournisseurs à Oran en avril 2024.

"Stellantis" qui représente la marque italienne "Fiat" à Oran, a signé lors d'une cérémonie présidée par Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, et par Samir Cherfan, directeur des opérations pour la région Moyen-Orient et Afrique, des contrats avec quatre entreprises spécialisées dans la fabrication automobile et ses pièces détachées, dans le cadre de sa stratégie et en conformité avec le cahier des charges qui impose une augmentation progressive du taux d'intégration.